Hüseyin ÇİÇEK

Sorunlarla boğuşan ve bir türlü belirlenemeyen harnup fiyatları nedeniyle zor durumda olan üreticiler eyleme hazırlanıyor.

Diyalog muhabirine açıklama yapan Kıbrıs Türk Harnup Üreticileri Başkanı Bekir Bolatcan, “Üretime ve üreticiye sahip çıkmayan hükümet, çağrılarımıza cevap vermezse önümüzdeki hafta Lefkoşa’yı kilitleyeceğiz” şeklinde konuştu. Türkiye’de harnup fiyatları açıklanmadığı için KKTC’de de belirlenemediğini aktaran Bolatcan, bunun üreticileri zor duruma soktuğunu ifade etti. KKTC’de 7 bin civarında harnup üreticisi bulunduğunu ve yıllık 3 bin 500 ton üretim olduğunu belirten Bolatcan, harnupun şu anda çekirdek ve posasının 20-22 TL civarında olduğunu açıkladı.

Harnubun ülkede sadece sofra ve pekmezde kullanıldığını bildiren Bolatcan, “Oysa dünya piyasasında neredeyse her alanda kullanılıyor. Örneğin, gıda, yem, ilaç sanayisi, kağıt, dokuma petrol gibi bir çok alanda kullanılmaktadır” şeklinde konuştu.

Bolatcan yıllık 3 bin 500 ton üretime dikkat çekerek, ürünün doğru değerlendirilmesi halinde ülkeye 600 milyon TL bir katkısının mümkün olduğunu açıkladı. Bolatcan ihracat konusunda da yanlış uygulama olduğunu belirtti ve sadece hükümete yakın kaynaklara kota uygulanarak ihracat izni verildiğini açıkladı.

Üretimi maliyetli

Harnup üretiminin maliyetli olduğuna da değinen Bolatcan, “Çekirdekten sonra ortalama 7 yıl sonra meyve veren bir üründür, yani ortalama 7 yıl ekonomik girdisi olmadan yetiştirilen zahmetli ve masraflı şekilde üretilen meyvedir” şeklinde konuştu. Bolatcan, pekmez üretiminin de şu anda ülkemizde ilkel şartlarda yapıldığına da dikkat çekti.

Hükümet ölü taklidini bırakmalı

Son olarak hükümeti uyaran Bolatcan, “Hükümet ölü taklidi yaparak, üretime ve üreticisine sahip çıksın, eğer insani çağrılarımıza bir cevap alamazsak önümüzdeki hafta Lefkoşa’yı kilitleyeceğiz” şeklinde konuştu.