2 terörist öldürüldü

Ankara'da Kızılay'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde patlama sesi duyuldu, ardından da silah sesleri geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasını yaptı. Açılan ateş sırasında 2 emniyet mensubu hafif biçimde yaralandı. Bakan Yerlikaya, yaralı emniyet mensuplarının hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Başkent Ankara’da dün sabah saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığı’na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı girişiminde bulunan 2 terörist, emniyet güçlerince etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre; bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü girişi kapısı önüne yanaşan hafif ticari araçtaki teröristlerden birisi kendini patlattı.

Emniyet güçlerinin anında karşılık vermesiyle diğer terörist de etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, “Hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü, tüm detayların araştırıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını dile getiren Tunç, başsavcı vekilinin koordinasyonunda yeteri kadar savcı görevlendirildiğini belirtti.

Adalet Bakanı Tunç, kimlik tespiti ve eylemi gerçekleştiren örgüte ilişkin soru üzerine, "Geniş çaplı bir soruşturma var. Hareket ettikleri yerden itibaren bütün bunlar detaylarıyla araştırılıyor. Soruşturmanın neticesinde kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.

Aracın gasbedildiği ortaya çıktı

Bu arada Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde yaşanan bombalı eylemde kullanılan aracın, Kayseri'nin Develi ilçesinden gasbedildiği belirlendi. Teröristlerin aracın sahibi veteriner Mikail Bozağan'ı öldürdükten sonra aracı çaldıkları ve eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

Teröristlerin dün akşam Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri bildirildi.

"İyilik yaptığını zannetmiş"

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, saldırı öncesi gasbedilip öldürülen Bozlağan'ın, bölgede sevilen bir veteriner hekim olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Terör, evladımızı iyilik yaptığı sırada yakaladı. Yolda el kaldırıp, aracına binmişler ve Mikail'i katletmişler. Bu bölgede alışık olmadığımız bir durum. Biz, yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız. Mikail de iyilik yaptığını zannetmiş ancak yaşımını sona erdirmişler. Allah kimseye yaşatmasın. Bölgemizde sevilen bir vetiriner hekimdi" diye konuştu.