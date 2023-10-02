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Halk doyasıya eğlendi

Zahra Sokak’ta düzenlenen müzik festivaline katılım yoğun oldu

Halk doyasıya eğlendi
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Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından Lefkoşa Surları içerisindeki Zahra Sokak’ta müzik festivali düzenlendi. 
LTB’de verilen bilgiye göre, Oktober Fest’te, Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Grubu, REVA, Serdar Tuksal, DJ Soydan Korkmaz ve Nafiz Dölek sahne aldı.  
LTB Başkanı Mehmet Harmancı da festivale katıldı. Etkinliğe katılanlar doyasıya eğlenme fırsatı buldu. 

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