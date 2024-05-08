Soruşturma derinleşti

Gönyeli’de gerçekleştirilen ve 315 gram uyuşturucunun ele geçirildiği Çatı Operasyonunda tutuklanan

Marwan Osama Emman Mohamed, Melis Şuşut, Abdallah Bania ve Abdelrahman Awad Marzouk Sayed Mahmoud dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine tutuklanan zanlıların bağlantılarının araştırıldığı, cep telefon görüşmelerinin mercek altına alındığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 3 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından gerçekleştirilen Çatı Operasyonunda uyuşturucu satışı yapıldığı öğrenilen Gönyeli’de ki bir adrese baskın yaptıklarını söyledi. Polis, ikametgahta Marwan Osama, Mohamed ve Melis Şuşut’un huzurunda yapılan aramada; yaklaşık 13 buçuk gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını açıkladı.

Polis, zanlı Emman Mohamed’in ifadesinde uyuşturucuyu 29 Nisan 2024 tarihinde Gönyeli’de aldığını, içerisinden bir miktarını içmek için ayırdığını, geriye kalan kısmını Abdallah Bania’ya verdiğini söylediğini aktardı. Polis, ifade üzerine aynı gün, zanlı Bania’nın kalmakta olduğu Gönyeli’deki ikametgahında zanlı Abdelrahman Awad Marzouk Sayed Mahmoud ile birlikte tespit edilerek tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, Bania ile Mahmoud’un evinde yapılan aramada 2 adet içerisinde hintkeneviri olansarma sigara ve 2 gram uyuşturucu bulunduğunu belirtti. Polis memuru, aramanın devamında zanlı Abdallah Bania’ya ait yatak odası içerisinde laptop çantasında 11 ayrı paket halinde 280 gram ağırlığında hintkeneviri madde ve şeffaf naylonda yaklaşık 20 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, emarelerin analize gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi. Polis memuru, beklenen analiz sonuçları olduğunu belirtirken, zanlıların bağlantılarının tespiti için cep telefonu görüşmelerinin mercek altına alındığını kaydetti. Polis, yürütülen soruşturma aşamasında zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talebi kabul etti.