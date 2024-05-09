Gelecek daha  aydınlık olacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi heyeti Ankara’da temaslarda bulunuyor.

Yapılan açıklamaya göre heyet, ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir’i ziyaret etti.

Heyet, saygı duruşu ve mozoleye çelenk konmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Ekonomi MaliyeBütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Anıtkabir özel defteri imzalandı.

Heyette Canaltay’ın yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Erkut Şahali, komite üyeleri UBP Milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile komite eski üyesi CTP Milletvekili Fikri Toros ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat bulunuyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile görüştüler…

Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleriyle görüştü.

Açıklamaya göre, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki heyet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ve Komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

Canaltay burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) ortak çıkarları doğrultusunda, egemenlik, özgürlük, güvenlik, Anavatan Türkiye’nin garantörlük bağlantısı esas alınarak bir sonuca bağlanmasının samimi arzuları olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurul toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınması çağrısında bulunması ve bu çağrıyı 2023 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısında aynen tekrarlamasının Kıbrıs Türk tarihi açısından büyük anlam taşıdığını ifade eden Canaltay: “Ortadoğu’ya örnek teşkil etmesini isteyenler Anavatan Türkiye’nin bu çağrısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümeti tarafından ortaya konulan, Anavatan Türkiye tarafından da desteklenen iki devletli çözüm önerisine gereken değeri vermelidirler.” dedi.

Canaltay, Anavatan Türkiye ile el-ele yürüyerek, var olan kardeşlik hukukunu daha da ileri noktalara taşıyarak geleceğin bugünden çok daha güzel olacağına, siyasi ve ekonomik başarıların da mutlaka yakalanacağına inandıklarını söyledi.

Muş: Çalışmalar sürecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminat altına alınması noktasında tam bağımsızlığına kavuşması ve bunun mücadelesinin verilmesine büyük önem verdiklerini söyledi.

KKTC’nin kurumlarıyla Türkiye Cumhuriyeti kurumları arasında pek çok ortak çalışma yürütüldüğüne değinen Muş, bu çalışmaların ileriki süreçte de süreceğini belirtti.

Meclis heyeti, Adan ile bir araya geldi

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Vekili Celal Adan ile bir araya geldi.

TBMM Meclisi Başkan Vekili Celal Adan konuşmasında, KKTC’nin uluslararası alanda görünürlüğünü artırma adına parlamenterler seviyesinde adım atmaya çabaladıklarını ifade ederek, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA’ya gözlemci üyelikleri çok önemli bulduklarını kaydetti.

5-6 Haziran’da Bakü’de düzenlenecek TÜRKPA Genel Kurulunda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’nin davet edilmesini memnuniyetle karşıladıklarına değinen Adan, Kıbrıs Türkünün haklı davasının dünyaya duyurulması çalışmalarının ivme kazanacağına inandığını belirtti.

