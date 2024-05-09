Grev sonuç verdi

Afet İLBAN

Merkezi Cezaevi’ndeki teknik personel eksikliği nedeniyle bir aydır grev yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-iş), dün Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparken Başbakanlık'tan gelen davetle Müsteşar Berhan Ongan ile görüştü.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, dört teknik personelin en geç yarın Merkezi Cezaevi'nde göreve başlayacağı sözünü aldıklarını açıklayarak, istihdam edilecek kişiler göreve başlayana kadar grev ve eylemin devam edeceğini söyledi.

KTAMS ve Kamu-İş, Merkezi Cezaevi’nde teknik personel eksikliği gerekçesiyle 30 gündür devam eden grev hakkında Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) da destek verdi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık Müsteşarı Ongan’dan, Merkezi Cezaevi için ihtiyaç olan bir elektrikçi, bir dülger, bir su tesisatçısı, bir de kaynakçı olmak üzere işe göre istihdam niteliğinde dört personel alınması için yazışmaların tamamlandığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu da, hep birlikte süreci takip edeceklerini ifade ederek, “Uzlaşı göründü” dedi. Serdaroğlu, sürecin olumlu bir şekilde tamamlanacağına inanç belirtti.

