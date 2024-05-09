Sorumluluk liderlerde

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin Cuéllar, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Holguin, Cumhurbaşkanı Tatar ile “yapıcı bir görüşme yaptığını” ifade ederek, görüşmede Cumhurbaşkanı Tatar’ın pozisyonunu yinelediğini söyledi.

Holguin, Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinde, bazı ülkelere yaptığı ziyaretlerden bahsettiğini, uluslararası toplumun Kıbrıs'ta kalıcı çözümü desteklemesinin önemli olduğunu düşündüğünü aktardığını belirterek, “Artık sorumluluk liderlerdedir.” dedi.

Kolombiyalı diplomat, Kıbrıs’a ziyaretlerde bulunduğu aylarda, sivil toplum kuruluşlarından, özel sektörden birçok kişiyle, gençlerle bir araya geldiğini belirterek, “Herkes ilerlemek istiyor ve artık bir şeyler yapmak liderlerin sorumluluğunda. Ve umarım insanları dinleyebilirler.” dedi.

Tatar ile görüşmesinde Holguin’e danışmanı Patti Londono eşlik etti.

Genel Sekreter tarafından göreve atanmasının ardından adada iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak zemin arayışında bulunmak üzere adaya üçüncü ziyaretini yapan Holguin’in 14 Mayıs’a kadar adada temaslarda bulunması bekleniyor.

Tatar: Yeni siyaset devam ediyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguin ile görüşmesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Holguin ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptıklarını belirterek, görüşmede Holguin’e görev yetkilerini ve Kıbrıs Türk tarafının görev yetkilerine verdiği onayın özünü yeniden hatırlattığını ifade etti.

Tatar, Holguin’in Genel Sekreter tarafından 5 Ocak’ta 6 ay süreyle iki taraf arasında yeni ve resmi bir sürece geçilebilmesi için ortak zemin olup olmadığını araştırmak amacıyla görevlendirildiğini anımsatarak, “meseleyi başka yerlere çekip ‘liderleri buluşturalım, liderlerle bir diyalog oluşturalım’ şeklindeki baskılara asla müsaade etmeyeceğini” söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının, üç buçuk yıl önce, Cenevre’de ortaya koyduğu yeni siyasetin devam ettiğini, Türkiye’nin bu siyasete tam destek verdiğini belirten Tatar, Gambiya’ya birlikte gittiği Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptıkları değerlendirmede Kıbrıs Türk halkının müktesep haklarının kabul edilmesi ile ancak müzakerelerin başlayabileceği konusundaki tutumlarında ısrarcı olduklarını ve geri adım atmayacaklarını yinelediklerini söyledi.

Tatar, dünkü görüşmede Holguin’e Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi ile ancak müzakere masasına geçilebileceği yönündeki tutumunu bir kez daha ifade ettiğini belirtti.

“Raporunda doğruları yazmalı”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kolombiyalı diplomatın görev süresi tamamlandıktan sonra yazacağı raporda bütün bu hassasiyetlere önem göstererek, doğruları yazması gerektiğini belirterek, “Kendisi, bir ay sonra altı ayını tamamladıktan sonra, Kıbrıs meselesinin özünü, Kıbrıs meselesinin detaylarını, Kıbrıs Türk halkına yapılan haksızlıkları yerinde ve detaylı bir şekilde görme fırsatı yakalamış olacaktır. Dolayısıyla eğer adil bir rapor ortaya çıkacaksa, bütün bunların bu raporda ifade edilmesi gerekmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Genel Sekreter'in Kıbrıs konusunda tecrübeli olduğunu, Kıbrıs meselesinin çözümü için herhangi bir baskının yapılmaması gerektiğini bildiğini yineleyerek, “Kıbrıs’ta eğer bir anlaşma olacaksa BM teamüllerinde olduğu gibi ‘freely negotiatable’ ve ‘mutually acceptable’ olmadır. Yani iki halk serbestçe oturup kendi pazarlıklarını yapacaklar ve en sonunda da her halkın rızası ile gönüllü bir anlaşma ortaya çıkacaktır” dedi.



Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 09:54