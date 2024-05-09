Faydalı işbirliği

Belediye personeline yönelik gıdada hijyen ve denetim alanında eğitim düzenlendi.

“Gıda Güvenliği ve Gıda İşletmesi Denetimi Eğitimi” önceki gün Gönyeli-Alayköy Belediyesi (GAB) ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi iş birliğinde düzenlendi.

GAB’dan verilen bilgiye göre, tüm belediyelere açık olan organizasyonda, eğitimi YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Gıda Hijyeni ve Gıda Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beyza Hatice Ulusoy verdi. Eğitime 14 belediyeden personel katıldı.

