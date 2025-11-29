Soruşturma sürüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP), parti örgütünün farklı kademelerini kapsayan disiplin süreçlerinin hassasiyet ve kararlılıkla yürütüldüğünü açıkladı.

UBP’den yapılan açıklamada, partinin tüzüğü ve yönetmeliklerine aykırı davranışlara karşı disiplin mekanizmasını unvan ve konum farkı gözetmeksizin işletme kararlılığı dile getirildi. Açıklamada, “Parti Meclisi, MYK ve ilçe başkanları toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda, kurumsal disiplinin ve bütünlüğün korunması temel öncelik olarak belirlendi.” denildi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığında, bugün ilk olarak ilçe başkanları, ardından MYK toplantısı yapıldığının aktarıldığı açıklamada, ilçe başkanlıkları tarafından başlatılan disiplin süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Söz konusu disiplin süreçlerinin; üyelerden örgüt başkanlarına, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinden ilçe yönetim kurulu üyelerine kadar farklı kademeleri kapsadığının belirtildiği açıklamada, UBP’nin disiplin sürecini hassasiyetle ve kararlılıkla yürütmeye devam edeceğini vurgulandı.

Parti’nin bugüne kadar elde ettiği başarıları, kurumsal disiplin anlayışı ve halka duyulan güçlü sorumluluk bilinciyle şekillendirdiğinin kaydedildiği açıklamada, UBP kadrolarının Genel Başkan Ünal Üstel liderliğinde birlik, uyum ve kararlılık içinde çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

