Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeniboğaziçi’nde düzenlenen “Gündoğumu Operasyonu” kapsamında, E.P.’nin (E-28) kaldığı ikametgahta yapılan aramada 4,5 kilo hintkeneviri tespit edilerek emare olarak alındı.

Yeniboğaziçi’nde geçtiğimiz hafta bir buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakala-nan S. C. Ö. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen poşetler üzerinde E. P.’ye ait parmak izi tespit edildiği açıklandı. E. P.’nin ikametgâhında yapılan baskında 4 buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunurken, E. P. ile S. C. Ö. dün birlikte mahkemeye çıka-rıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Sadi Sadisönöez; 17 Kasım günü saat 03.50’de S. C. Ö.’nün Yeniboğaziçi’nde devriye görevinde bulunan bir polis memuru tarafından şüpheli görüle-rek alıkonulduğunu belirtti. Polis, zanlının tasarrufundaki beyaz çantayı atarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığını ve aynı çanta içerisinde bir buçuk kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu ifade etti. Polis, söz konusu çanta ve poşetlerin parmak izi incelemesine gönderil-diğini, yapılan kriminal inceleme sonucunda E. P.’ye ait parmak izlerinin tespit edildiğini açıkla-dı. Bunun üzerine zanlının ikametgâhına baskın düzenlendiğini belirten polis, evin garaj kısmın-daki dolap içerisinde iki ayrı çöp poşeti içinde vakumlanmış halde toplam dört buçuk kilo hint-keneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı.

Polis memuru Sadisönöez, soruşturmanın seyrinin değiştiğini, özellikle E. P. yönünden tahkika-tın yeni başladığını belirterek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; her iki zanlının da üç gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025, 09:44