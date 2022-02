Soruşturma titizlikle sürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Halkımızın güvenliği her şeyin üstünde. Devletin kolluk güçleri kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak için görev başında” diyerek, halka itidal çağrısında bulundu, devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Devletin zirvesi Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırıyı görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında dün saat 11.30’da yapılan görüşme, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’nın katılımıyla internet üzerinden gerçekleşti.

İş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bilgi alınan çevrim içi görüşmede, yürütülen geniş kapsamlı soruşturma hakkında istişarelerde bulunuldu.

Verilen bilgiye göre Tatar, olayın KKTC’de üzüntüye yol açtığını kaydederek tahkikatın büyük bir titizlik ve gizlilik içerisinde yürütüldüğüne söyledi.

Tatar, güvenlik güçlerinin, olayın faillerini yakalayarak yargı önüne çıkarmak için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizdi.

Halkın güvenliğinin her şeyin üstünde olduğunu, kamu düzenini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak adına devletin kolluk güçlerinin sorumluluk bilinciyle görev başında olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, halka itidal çağrısında bulunarak devletin yetkili organları dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır dileyen Tatar, Cumhurbaşkanı olarak konunun takipçisi olacağını ifade etti. Tatar, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin, devletin emniyet güçlerine her türlü desteği vermeye hazır olduğunu da vurguladı.

Başbakan, Soyalan’dan bilgi aldı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile görüşerek iş insanı Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bilgi aldı.

Konunun her yönüyle araştırılmasıyla ilgili yürütülen çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydeden Sucuoğlu, ülkede böyle üzücü bir olay yaşanmasından büyük rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile makamında yaptığı görüşme sonrasında şu açıklamada bulundu:

“Sayın Polis Genel Müdürümüz ile bir araya gelerek dün akşam yaşanan bu üzücü olayla ilgili Polis tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma hakkında bilgi almış bulunmaktayım. Konunun her yönüyle araştırılmasıyla ilgili yürütülen tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağız. Ülkemizde böylesi üzücü bir olayın yaşanmasından büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu ifade ederken, bu olayın açıklığa kavuşturulması, halkımızın huzuru ve güvenliği için mesai saati gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu elim olayda hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı ve koruması Murat Demirtaş’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır dilerim. ”

Üstel: Failler bir an evvel yakalanmalı

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, önceki akşam gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin derin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, bu tür acı olayların bir kez daha yaşanmamasını temenni etti.

Cumhuriyet Meclisi Geçici Başkanı Ünal Üstel, olay sonrasında yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Akşam saatlerinde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası, iş insanımız Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Polisimizin, olayın yaşandığı andan itibaren geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüğü bilgimizdedir.

Faillerin bir an önce yakalanması ve olayın tam olarak aydınlatılması konusunda Polis Teşkilatımızın göstereceği çalışmalara olan güvenimizin tam olduğunu belirtmek isterim.

Halkımızı derinden sarsan bu tür acı olayların bir kez daha yaşanmaması en büyük temennimdir.

Hayatını kaybeden Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’a Allah’tan rahmet, yaslı aileleri, sevenleri ve tüm halkımıza başsağlığı dilerim”.