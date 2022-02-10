Ortak operasyon

Çatalköy’de önceki akşam evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili olarak Ömer Tunç isimli bir kişi dün mahkeme emriyle tutuklandı. Tunç’un, olay yerine yakın bir yerde kiralık araba ile şüphe uyandırdığı bildirildi.

Gerek KKTC’de, gerekse Türkiye’de çok sayıda yayın kuruluşunun “bu cinayetin failleri bulunamaz” şeklindeki iddiasının aksine, KKTC Polisi ile Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü’nün işbirliği sayesinde olayla ilgili 3 şüphelinin dün gece İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Girne’de Çatalköy bölgesinde önceki gün düzenlenen ve tüm ülkede büyül infiale neden olan Falyalı cinayeti ile ilgili bir kişi bağlantılı olduğu iddiası ile tutuklandı. Cinayetin işlendiği gece bölgede tüm kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırı saatinde, bölgede kiralık araç ile bulunduğunu belirlediği Ömer Tunç isimli zanlıyı gözaltına alarak sorguladı. Tunç’un polise ifade verdiği ve ifadesindeki noktaların teyit edileceği belirtilirken, zanlı Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhinde soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

31 adet boş kovan bulundu

Mahkemeye olayla ilgili bulguları aktaran polis müfettişi Murat Bayram, zanlı Ömer Tunç’un, Çatalköy'de meydana gelen tahammüden adam öldürme, kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde kullanma taşıma tasarruf, meskun mahalde ateş açma meselelerinden methalder olduğunu söyledi. Polis, olay yerinde yapılan incelemede 17 adet 7.62 mm, 5 adet de 9mm çapında boş kovan ayrıca 9 adet 7.62 mm çapında mermi çekirdeğini bulunduğunu ifade etti. Bayram, yargıcın sorusu üzerine Ömer Tunç’un saldırı yerinde ve zamanında kiralık bir araçla olay yerinde görüldüğünü, polise gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyidi ve soruşturmanın salimen sürdürülmesi için Tunç’un tutukluluğunu talep etti.

2 gün tutuklu kalacak

Polis Müfettişi Bayram, aranan kişiler, emareler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ve olayın kurbanları Falyalı ve Demir’in otopsisinin yapılacağını belirtip Ömer Tunç için tutukluluk talep etti. Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı Ömer Tunç’un 2 gün tutuklu kalmasını emretti.

Genel müdür toplantı yaptı, incelemede bulundu

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan sabah saatlerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne giderek burada Girne Polis Müdür yardımcısı Savaş Yeşildağlı ile bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından Polis Genel Müdürü Soyalan, Çatalköy’de olayın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulundu.

Falyalı bugün Kumyalı’da defnedilecek

Pusu kurularak düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş insanı Halil Falyalı’nın bugün Kumyalı’da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi. Falyalı’nın Kumyalı’da kılınacak öğle namazının ardından Kumyalı köy kabristanlığına defnedileceği bilgisi verildi.

İstanbul’da 3 kişi tutuklandı…

Öte yandan iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili üç kişinin İstanbul’da tutuklandığı öğrenildi. Gerek KKTC’de, gerekse Türkiye’de çok sayıda yayın kuruluşunun “bu cinayetin failleri bulunamaz” şeklindeki iddiasının aksine, KKTC Polisi ile Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü’nün işbirliği sayesinde olayla ilgili 3 şüphelinin dün gece İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

Türkiye’deki haber kanallarının son dakika olarak verdiği haberlerde Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Halil Falyalı'nın öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapıldığı bildirildi.

Açıklamada neler var?

Açıklamada olayla ilgili olduğu belirtilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "08.02.2022 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Çatalköy’de gerçekleştirilen Halil Falyalı ve Murat Demirtaş isimli şahısların silahlı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon neticesinde olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheli şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmıştır.”