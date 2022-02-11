KKTC'nin Kuvayi Milliyesi

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Türkiye’de televizyon sunucusu Ayşenur Arslan’ı, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik ifadelerinden dolayı protesto etti.

TMT Mücahitler Derneği Gençlik Kolu Genel Koordinatörü Veli Koreli imzasıyla “Ayşenur Aslan’a açık mektup” adı altında yayımlanan açıklamada, “Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı kendini Yüce Türk Milletine adayanların ve bu uğurda her şeyi canından aziz bilerek ölümü ihanete tercih ettiğini teyiden şerefi namusu ve tüm mukaddesatı üzerine yemin edip ant içenlerin kurduğu bir yapıdır” ifadesine yer verildi.

“TMT, Ada’da gücünü ait olduğu halktan, kararlılık ve mücadele azmini mensubu olduğu Yüce Türk Ulusunun Kuvay-ı Milliye ruhundan alan tek millî örgütlenmedir” denilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

“TMT, adı gibi mukavemet temelinde hareket etmiş, bu nedenledir ki, mücadele sırasında hiçbir sivil şahsa, malına mülküne veya yerleşim yerine herhangi bir saldırıda bulunmamış, aksine, varlığını yok etmeye yönelik saldırı ve katliamlara direnmiştir. Dolayısıyla, böylesi kutsal bir görevi zaferle taçlandırarak, enklavlara sıkıştırılmış Kıbrıs Türk halkına bir devlet armağan eden TMT’yi ‘illegal” ve/veya ‘suikastçı’ olarak nitelemenizi protesto ediyoruz…”

Ayrıca mektupta, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nin, Türkiye’de Ayşenur Arslan’ın TMT hakkındaki ifadelerine ilişkin başlatılan incelemeyi “memnuniyetle” karşıladıkları ifade edilerek, “Anavatanımız yetkililerinin hakkınızda başlattığı inceleme sonucunda, müstehakınızı layığı ile bulacağınıza yürekten inanıyor, kendi açımızdan ise, şahsınızı ihanet tarihinin kirli sayfalarına uğurluyoruz” denildi.

Tatar: TMT direniş örgütüdür

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Mukavemet Teşkilatı’na (TMT) yönelik iftira ve karalamalara tepki göstererek, TMT’nin bir saldırı örgütü değil, bir direniş örgütü olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “TMT’ye yönelik hadsiz iftira ve karalamalara sert tepki gösterdi”.

“Kıbrıs Türk halkının bağrından doğan TMT, bir saldırı örgütü değil; Rum katillerin saldırılarına ve katliamlarına karşı halkımızı savunan ve koruyan bir direniş örgütüdür” diyen Tatar, TMT’nin önemini anlattı.

Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs'ı silah zoruyla bir Helen Adası yapabilmek amacıyla devreye koyduğu EOKA terör örgütünün, 1 Nisan 1955’te silahlı saldırıları başlatırken, Kıbrıs Türk halkının tamamen savunmasız bir şekilde katledildiğini, köyleri ateşe verildiğini ve insanların göç ettiğini belirten Tatar, Kıbrıslı Türklerin bu saldırılara karşı direniş örgütleri oluşturduğunu söyledi.

TMT öncülüğünde verilen destansı bir direniş sonrasında Kıbrıs Türk halkının, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucu ortağı olduğunu anlatan Tatar, Rum liderliğinin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni “Enosis’e bir sıçrama tahtası” olarak değerlendirdiğini ve Enosis’i gerçekleştirebilmek amacıyla 21 Aralık 1963’te Kanlı Noel saldırılarını başlattığını kaydetti.

“TMT ulusal mücadelemizdir”

Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“TMT, Kıbrıs Türk halkıdır. TMT, ulusal mücadelemizdir. TMT, direniş ruhumuz ve azmimizdir. TMT'den ve şehitlerimizden aldığımız güç ve ilhamla mücadelemize devam edeceğiz. Ulusal direnişimizde toprağa giren TMT'nin adsız neferleri, halkımızın evlatları ve tüm şehitlerimiz rahat uyuyun. Aziz hatıralarınızı, kimsenin kirletmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Ruhunuz şad olsun. Vatan size minnettardır.”

Çavuşoğlu: KKTC'nin Kuvayi Milliyesi’dir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayi Milliye'sidir" dedi.

Çavuşoğlu, Türk Mukavemet Teşkilatına (TMT) yönelik bir televizyon programında son derece üzüntü verici bir söylem gördüklerini belirterek "Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC’nin Kuvayımilliye'sidir ve Kıbrıs'ta Türklerin direnişinin sembolüdür." diye konuştu.

Çavuşoğlu, TMT'nin mafya ve illegal faaliyet ya da cinayetlerle birlikte anılmasının herkesi üzeceğini kaydetti.

Şentop: Değerlendirmeler çok yanlış

TBMM Başkanı Mustafa Şentop TMT hakkındaki değerlendirmelerin çok yanlış olduğunu söyledi.

Şentop, şu açıklamayı yaptı: "TMT, Türkleri soykırıma uğratmak için gayret gösteren Rumların oluşturduğu bazı çetelere karşı oradaki kardeşlerimizle birlikte kurulmuş bir teşkilattır. Bir nevi Kıbrıs'ın Kuvayımilliye'sidir. TMT ve onun mücadelesi olmasaydı bugün Kıbrıs'ta bir tane Türk görebilmek mümkün olmazdı. Bu nedenle Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) hakkındaki bu değerlendirmeleri çok yanlış, haddini aşan değerlendirmeler olarak görüyorum."

Oktay: Destansı direnişin sembolü

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk halkının destansı direnişinin abideleştiği yerdir." ifadelerini kullandı.