Kim doğru söylüyor?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Maliye Bakanlığı’nın Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) olan borcunun “tümünü kuruma ödediğine” yönelik açıklamasının “gerçeği yansıtmadığını” ileri sürdü.

Sendika, dün itibarıyla Maliye Bakanlığı’nın Kıb-Tek’e 155 milyon TL borcu olduğunu savunarak, bugün itibarıyla Maliye Bakanlığının elektriğinin kesileceğini ve ödeme yapılmaması halinde Bakanlığa akım verilmeyeceğini açıkladı.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, “Maliye Bakanı, yapmış olduğu açıklamada, Maliye’nin Kıb-Tek’e olan borcunun tümünün Kurum’a ödendiğini açıklamıştır. Bu açıklama gerçekler ile bağdaşmıyor. Maliye Bakanı topluma doğruları söylemiyor. Gerçek olan bugün itibarı ile Maliye Bakanlığı’nın Kurum’a olan borcu 155 milyon TL’dir” dedi.

El-Sen’den Sucuoğlu’na 11 öneri

Öte yandan El-Sen, hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ilişkin basında yer alan açıklamalarına eleştirerek, bu açıklamaları “kurumda yaşanan sorunları erteleyip Kıb-Tek’i elden çıkarmaya yönelik” olarak nitelendirdi.

“Kısa, orta ve uzun vadede Kıb-Tek’in ihtiyacı olan yatırımların bir plan ve program çerçevesinde gerekli adımların atılması” talebini yineleyen sendika, bu konudaki önerilerini de bir kez daha kamuoyu ile paylaştı.

El-Sen’in 11 madde altında topladığı öneriler şöyle:

“1-Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalı.

2-Üretim kapasitemizi bir plan ve program çerçevesinde artırmak için gerekli kararlar alınmalı.

3-Derhal bir Enerji Fonu oluşturulmalı.

4-Elektrikte fiyat ayarlaması gerçekleştirilmeli.

5-İhale Komisyonunda bekletilen Dizel Jeneratör İhalesi sonuçlandırılmalı.

6-Halka daha iyi hizmet verebilmek için araç, gereç ve malzeme ihtiyacı giderilmeli.

7-Acil ihtiyaç duyulan sayaç ihalesi sonuçlandırılmalı.

8-Meclis’teki Kıb-Tek yasası hayata geçirilmeli.

9-Hizmetlerinin daha verimli, daha sağlıklı yürütülmesi için ihtiyaç duyulan gerekli istihdamlar yapılmalı.

10-Aksa ile yapılan sözleşme revize edilmeli.

11-Büyük sermaye gruplarına verilen teşvikler kaldırılmalı.”

