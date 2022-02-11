İlişkiler yumuşadı

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, Mehmetçik Belediyesi Meclisi’nin Mehmetçik İmar Planı’yla ilgili kararını düzelterek Şehir Planlama Dairesi’nce yürürlüğe konulması için gerekli işlemleri başlatmasının sevindirici olduğunu, konunun takipçisi olacağını belirtti.

Oda’nın görev ve amacının, “kamu yararını önde tutarak, bilimsel gerçeklerle ülkenin daha planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak” olduğuna işaret eden Refikoğlu, “Bunun yanında olan herkesle her zaman beraber çalışmaya hazırız. Ama kirli oyunlarına meslek odamızı alet etmeye çalışan her kim var ise bunun karşısında olduğumuzu ve tüm kamuoyu ile bunu paylaşacağımızı bildiririz” dedi.

Refikoğlu, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin önceki günkü açıklamasında Oda’ya ilişkin sözlerine yanıtında “Bu ülkenin ve dünyanın en saygın kurumlarından biri olan meslek odalarının doğru şeyleri söylemediğini iddia etmek çok ağır bir suçlamadır” ifadelerini kullandı.

Refikoğlu açıklamasında, Mehmetçik Belediyesi Başkanı Sarıçizmeli’ye Mehmetçik İmar Planı’na ilişkin birtakım sorular da yönelterek, Belediye’nin bu konuları, “belgeleri ile şeffaf bir şekilde açıklamasını” talep etti.

