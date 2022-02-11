75 bin sterlinlik mağduriyet

AKSA Birinci Lig takımlarından Düzkaya’nın kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu kulübün, stadın altındaki en büyük dükkanın kapanmasından dolayı mağdur olduklarını söyledi.

Ne kira ödeniyor ne de boşaltılıyor

Hacıabitoğlu tribünler altındaki süpermarketin iki yıldır kapandığını ve kira ödemediğini belirterek “kira ödenmediği gibi dükkanı da boşaltmıyor. Devren satmak için bulduğumuz müşterilere de yanaşmıyor. Dolayısıyla ne kiramızı alabiliyoruz ne de malımızı başkasına kiralayabiliyoruz” diyerek isyan etti.

75 bin sterlin mağduriyetimiz var

Hacıabitoğlu aylık 3 bin sterlin kira ile sözleşme yaptıklarını ve sözleşmenin sona erdiği halde kiracının dükkanı kapadığını ve işletmediğini belirterek “her sorduğumuzda size borcumu bir şekilde ödeyeceğim diyor. Nasıl ödenecek. Kulüp mağdur oluyor. İki yıldır kira alamıyoruz; iki yılda 75 bin sterlin mağduriyetimiz var” dedi.

İki yıldır tek kuruş alamadık

Kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu konuyu yargıya taşıdıklarını ancak ülkedeki yargı sisteminin yavaş çalışmasından dolayı davanın sürekli ertelendiğini belirterek “burada söz konusu olan kulüptür. Kulüp buradan elde ettiği gelirlerle ayakta durabilir. İki yıldır tek kuruş alamadık. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” diyerek bir an önce yargının sonuca ulaşmasını istedi.