Söyleşi düzenledi

İskele Belediyesi’nin bu yıl 15’incisini düzenlediği Kültür & Sanat Günleri başladı.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünde düzenlenen açılış töreni ile başlayan Kültür & Sanat Günleri’ne

Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu temsilen Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Milletvekilli Biray Hamzaoğulları Sivil Savunma Teşkilatı İskele Bölge Müdürü Kadir Yeğen, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinliğin onur konuğu ise sanatçı Zülfü Livaneli oldu.

İskele AKM’deki söyleşi ile sanatseverlerle buluşan Livaneli, söyleşi öncesinde ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından makamında ağırlandı.

Kültür Sanat Günleri’nin açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu kültür ve sanatın İskele’de güçlenmesi için daha çok çalışmaya devam ettiklerini, 31 Mart’a kadar sürecek etkinliklerde İskele’nin tiyatronun, müziğin, edebiyatın, düşüncenin ve üretimin buluşma noktası olacağın ı kaydetti.

Konuşmasında Ortadoğu’da yaşananlara da kayıtsız kalmayan Başkan Sadıkoğlu son günlerde yaşanılanların barışın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattığını ifade etti.

İskele’de kaliteli işler yapılıyor

Açılışa Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu temsilen katılan Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ise İskele’de Kültür& Sanat alanında kaliteli işlerin yapıldığına dikkat çekti.

İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri 31 Mart’a kadar devam edecek. Tüm etkinlikler ücretsiz takip edilebilecek.

