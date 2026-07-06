Başbakan Ünal Üstel, hükümetin dijital altyapıdan sağlığa birçok alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, KKTC'nin geleceğini şekillendirecek projelerin birer birer hayata geçirildiğini söyledi. Fiber optik altyapı projesinde saha çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını açıklayan Üstel, projeyi sıradan bir haberleşme yatırımı olarak değil, ülkenin dijital egemenliğini, veri güvenliğini ve geleceğini güçlendirecek stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Üstel, sağlıkta son dört yılda önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bu arada Üstel, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından Londra'da düzenlenen Kıbrıs Türk Festivali'ne katıldı.

Üstel, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere de ülkeye yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Çalışmalar başlıyor

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Üstel Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan Fiber Optik Altyapı Protokolü kapsamında yürüttükleri çalışmalarda sona geldiklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile imzaladıkları tarihi protokol doğrultusunda, çok kısa sürede ülkeyi çağdaş fiber internet altyapısıyla buluşturacak projenin saha çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Yerel yatırımcıları koruyacak, sektörde adil rekabeti güçlendirecek ve iç piyasadaki mevcut yapıyı gözeten bir modelle gerçekleşecek bu önemli projeyle KKTC’nin hak ettiği çağdaş dijital altyapıya kavuşacağını belirten Üstel şunları da kaydetti:

“Türk Telekom’un bilgi birikimi ve teknik tecrübesiyle hayata geçirilecek proje kapsamında evlerimiz, iş yerlerimiz, okullarımız, hastanelerimiz ve tüm kamu kurumlarımız yüksek hızlı fiber internet altyapısına kavuşmuş olacak. Bu da e-devlet projesinin tam manasıyla hayata geçirilmesinin önün açılması anlamına geliyor.

Hedefimiz, 2027 yılı sonuna kadar ülkemizin çok önemli bir bölümünü fiber internet ağıyla buluşturmaktır.

Güçlü dijital altyapı artık sadece kalkınmanın değil, milli güvenliğin, siber güvenliğin ve devletlerin stratejik kapasitesinin de vazgeçilmez unsurlarından biridir.”

Dört yıla dört hastane sığdırdık

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin göreve geldiği ilk günden itibaren sağlık alanını “en öncelikli hizmet” başlıklarından biri olarak gördüklerini belirterek, “Dört yıla dört hastane sığdırdık.” dedi.

Başbakan Üstel, sağlıkta son dört yılda hayata geçirdikleri yatırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren sağlık alanını en öncelikli hizmet başlıklarından biri olarak gördüklerini belirten Üstel, “Çünkü biliyoruz ki güçlü bir devletin en önemli göstergelerinden biri, güçlü bir sağlık altyapısına sahip olmasıdır. Bu anlayışla yıllardır konuşulan, bekleyen ve tamamlanamayan projeleri birer birer hayata geçiriyoruz.” dedi.

“Dört yıla dört hastane sığdırdık.” diyen Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Yıllardır hayali kurulan yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin yapımını başlattık. Pamuklu-Karpaz Hastanesi’nin temelini attık. İnşaatı hızla yükseliyor. Hedefimiz, her iki hastaneyi de 2027 yılı içerisinde halkımızın hizmetine sunmaktır. Yıllardır yarım kalan Güzelyurt ve Girne devlet hastanelerini tamamladık. Açılış için son hazırlıkları yapıyoruz.”

Başbakan Üstel Londra’da etkinliğe katıldı

Başbakan Ünal Üstel, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) tarafından Londra'da düzenlenen Kıbrıs Türk Festivali'ne katılarak İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere hitap etti.

Konuşmasına İngiltere'nin farklı bölgelerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden festivale katılan vatandaşları selamlayarak başlayan Üstel, festivalin yalnızca kültürel bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kültürünü ve tarihini yaşatan önemli bir buluşma olduğunu söyledi.

Şimdi gelin, vatanınızda da ev sahibi olun

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklere ülkeye yatırım yapmaları çağrısında bulunan Üstel, "Artık İngiltere'de ev sahibi oldunuz. Şimdi gelin, vatanınızda da ev sahibi olun. Ülkenize yatırım yapın. Çocuklarınıza Kuzey Kıbrıs'ta bir gelecek hazırlayın." ifadelerini kullandı. Vatandaşlardan tatillerini KKTC'de geçirmelerini, çocuklarını ata topraklarıyla buluşturmalarını isteyen Üstel, vatanla bağı güçlü nesiller yetiştirmenin önemine dikkat çekti.

"Biz küçük bir ülke olabiliriz ama büyük bir milletin çocuklarıyız." diyen Üstel, "Birlik varsa güç vardır. Kültür ve kimlik varsa gelecek vardır. Devlet varsa güven içinde yaşam vardır." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2026, 10:01