Su seviyesi yükseldi

Lefke Belediyesi, uzun bir süredir düşük su seviyeleri nedeniyle kuraklık riski altında olan Gemikonağı Göleti’nin yeniden dolmaya başladığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, son yağışlar ve doğal su kaynaklarının takibi sonucu göletteki su seviyesinin belirgin şekilde yükseldiği belirtildi.

Göletin su seviyesinin yükselmesiyle birlikte çevresindeki ekosistemde gözle görülür bir canlanma yaşanıyor.

Bitki örtüsü yeniden yeşerirken, gölette yaşayan kuş ve diğer su canlılarının da yaşam alanları genişliyor.

Lefke Belediyesi yetkilileri, göletin hem tarımsal sulama hem de bölge halkının rekreasyonel ihtiyaçları açısından önem taşıdığını vurguladı.

Belediye, Gemikonağı Göleti’nin dolmasıyla birlikte doğanın canlandığını, bölge halkının ve ziyaretçilerin umut ve moralinin tazelendiğini ifade etti.

Yetkililer, göletin korunması ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için halkın da duyarlı olmasını istedi.

