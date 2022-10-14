41 öykü yer alıyor

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Garanti BBVA’nın birlikte düzenlediği “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız- 41 kadın, 41 hayat" sergisi Saçaklı Ev’de açıldı.

Sergide, 41 kadına ait fotoğraf, bilgi, kişisel eşyaları ve eserler yer alıyor.

Sergi bugün mesai saatleri içerisinde ve yarın ise saat 13.00’e kadar gezilebilecek.

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği Başkanı Şenay Ekingen “Bu gece çok özel geçmişi anlatan bir gece, sergi geçmişi anlatan objelerden oluşuyor” dedi.

Derneğin iki yıl önce kurulduğunu söyleyen Ekingen, her yıl 41 kadını geçmişle gelecek arasında bir köprü kurarak kaydetmeye, bugüne taşımaya çalıştıklarını belirtti.

Ekingen, zorlukları gayret, inanç, sevgi, saygı ve dostlukla aştıklarını elbirliğiyle her yıl 41 kadını kaydetmek için yola çıktıklarını söyledi.

Öğretmen, doktor, hemşire, üretici, işkadını gibi geniş bir yelpazede kadınların hayatını geleceğe taşıyacaklarını dile getiren Ekingen, “Bu 41 kadın hayatımız, geçmişimizdir” dedi.

Ekingen, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Menteş: Mutluluk duyduk

Garanti BBVA KKTC Müdürü Elif Altınkol Menteş, iki yıldan beri dernekle birlikte çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Menteş, toplumun her kesiminden kadınları desteklemek toplumdaki rolünü ileri taşımak misyonuyla çalıştıklarını belirtti.

Menteş, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.



