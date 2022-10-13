Yürekler yandı

Hüseyin ÇİÇEK

Sınırüstü köyünde 22 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 12 yaşındaki Arda Okur 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi gören Arda Okur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün sabah yaşamını yitirdi. Minik Arda’nın zamansız ölümü başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm ülkeyi yasa boğdu.

Talihsiz Arda, dün Boğaziçi köyünde, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Aile yakınlarının Diyalog muhabirine verdiği bilgiye göre minik Arda’nın organları bağışlanarak birkaç hastaya umut oldu.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza 22 Eylül’de saat 14.00 sıralarında, Sınırüstünde, Tatlı Market önünde meydana gelmişti, 19 yaşındaki sürücü Eren Okur, yönetimindeki FU 355 plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, aracının kayması neticesinde, o esnada Sınırüstü kavşağında anayola çıkmak için beklemekte olan 46 yaşındaki Zeynel Abidin Yılmaz yönetimindeki GY 176 plakalı kamyon aracın sağ yan tekerleğine çarpmış ve kaza sonucu minik Arda ağır yaralanmıştı. Araç sürücüsü Eren Okur ise sağ kolunda kırık nedeniyle tedavi görmüştü.