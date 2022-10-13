Yarısı kokain

Girne’de gerçekleştirilen Son Sefer Operasyonu kapsamında 10 gram ağırlığında kokain türü ile 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Tutuklanan Sefer Üçüncü (E-39) Azat Barış Bayhan (E-34), Mehmet Aydoğar (E-34) (4) Sinan Ayyıldız dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 11 Ekim 2022 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Son Sefer Operasyonu kapsamında,

zanlıların üzerlerinde, ikametgahlarında ve kullanımlarındaki araçta arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 10 gram ağırlığında kokain, 9,5 gram ağırlığında hintkeneviri ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, gözaltına alınan zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analize gönderileceğini ifade ederek, 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

