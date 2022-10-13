Çürümüş yasa ile bu kadar

Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda polis memuru Devrim Yılmaz ve eşi Seda Suat Yılmaz’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan trafik kazasına neden olan Mustafa Ürcan’ın cezası istinafta yükseltildi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki hüküm dün 6 buçuk yıla çıkarıldı.

Yürürlükteki yasaya göre ölümlü trafik suçlarında en fazla hapislik süresi 7 yıl olduğu için, yargı heyeti hafifletici nedenleri de dikkate alarak daha ağır bir ceza veremiyor. Buna karşın KKTC Meclisi de bu çürümüş yasayı bir türlü değiştirmiyor.

İstinaf kararı dün, Yargıtay Ceza olarak oturum yapan Bertan Özerdağ’ın başkanlığında, Beril Çağdal ve Peri Hakkı’dan oluşan Yüksek Mahkeme heyetinin huzurunda açıklandı. Heyet sanığa alt mahkemenin verdiği 5 buçuk yıl hapis cezasını iptal etti ve 6 yıl 6 ay hapis cezası ile değiştirdi.

Kaza nasıl olmuştu?

Sanık Mustafa Ürcan, Güzelyurt - Lefkoşa anayolu üzerinde yönetimindeki araçla, 269 promil alkollü ve 148 kilometre hızla seyrederken, Seda Suat Yılmaz idaresindeki araca arkadan çarpmış ve Yılmaz'ın sürdüğü araç çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak, yolun sol tarafına savrulup, park halinde bulunan bir TIR'a çarpmıştı. Kaza sonucu, Seda Suat Yılmaz ile aynı araçta bulunan eşi Devrim Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetmişti. Sanık Ürcan, 7 Mayıs 2021 tarihinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 5 buçuk yıl hapse mahkum edilmişti.

Başsavcılık, sanığa verilen cezası yetersiz bulmuş, yükseltilmesi talebiyle istinafa başvurmuştu.