İki kişi aranıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da önceki gün 62 yaşındaki Zeynep Ertosun’un evinin kurşunlanması olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma yapan Adli Şube ekipleri, kısa süre içerisinde, meselede zanlı olarak görülen Mücahit Kaya ile Kemal Çalış’ı tespit ederek gözaltına aldı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, iddialar aktarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Canberk Sağer, 11 Ekim 2022 tarihinde, saat 04.00 sıralarında, Piyale Paşa Mahallesi’nde, Zeynep Ertosun’a ait ikametgaha 7.65 mm çapında tabanca ile 6 el ateş edildiğini, olay yerinde yapılan incelemede 6 adet boş mermi kovanının emare alındığını açıkladı. Yapılan incelemeler ve aramalar sonucunda, Gazimağusa’da Vahip Güneri Caddesi üzerinde, toprak alanda park halinde şüpheli olarak ES 569 plakalı bir araç bulunduğunu ifade eden polis, aracın Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne çekildiğini anlattı. Sağer, aracın Kemal Çalış’a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. Çalış’ın ifadesinde aracını Mücahit Kaya’ya verdiğini söylediğini aktaran polis, Kaya’nın da tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi.

Olay saatinde bölgede görüldü

Polis ES 569 plakalı emare aracın, saat 04.05’te bölgeden şüpheli şekilde kaçtığının, gerek güvenlik kameraları gerekse bölgeden elde edilen soruşturma neticesinde belirlendiğini açıkladı. Mücahit Kaya’nın da aracı başkasına verdiğini ve olay saatinde evde olduğunu iddia ettiğini bildiren polis, mesele kapsamında aranmakta olan 2 kişinin daha olduğunu açıkladı. Polis, alınacak ifadeler olduğunu ve zanlıların iddialarının da araştırılacağını belirterek, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 2’şer gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.