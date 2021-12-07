Suçunu itiraf etti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da birçok mağazadan kıyafet çaldığı iddiasıyla tutuklanan F.E. isimli 21 yaşındaki genç kız, arkadaşının diz üstü bilgisayarını da çaldığını itiraf etti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının mağazalardan deneme amaçlı aldığı kıyafetleri kabinde üzerindeki alarmları sökerek çaldığı belirtildi.



Zanlının evinde yapılan aramada çalıntı olduğu düşünülen başka kıyafetler de bulunurken, ayrıca arkadaşına ait diz üstü bilgisayar da ele geçirildi.Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Emin Özbilen, zanlı Fulin Eminsoy’un 5 Aralık 2021 tarihinde City Mall AVM’de faaliyet gösteren LCW isimli mağazaya müşteri olarak gidip, 410 TL değerinde mont ve 69.99 TL değerindeki eşofman altını alarmlarını söktükten sonra çaldığını söyledi. Polis, zanlının deneme kabininde yanına getirdiği makasla alarmları söktüğünü ve kıyafetleri çantasında iş yerinden çıkardığını ifade etti. Zanlının akabinde yine City Mall AVM’de faaliyet gösteren Twist isimli mağazaya girerek 859 TL değerindeki pardösüyü alıp yine deneme kabinine gittikten sonra alarm kısmını yırtarak hasara uğrattıktan çantasına koyup ödeme yapmadan çıkıp sirkat ettiğini açıkladı.

Makasla alarmları kesti

Zanlının LCW çalışanları tarafından fark edildiğini ifade eden Özbilen, zanlının AVM içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda sirkat ettiği 3 adet ürünün bulunduğunu açıkladı. Özbilen, zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, ayrıca verdiği gönüllü ifadesinde de 9-23 Kasım 2021 tarihleri arasında öğrenci yurdunda beraber kalmakta olduğu oda arkadaşına ait 1 adet dizüstü bilgisayarı da sirkat ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Zanlının ikametgahında yapılan aramada sirkat ettiğini itiraf ettiği dizüstü bilgisayarın kilitli vaziyetteki bavulu içerisinde bulunduğunu söyleyen Özbilen, yine zanlıya ait bavul içerisinde birçok markadan oluşan arka kısımlarında alarm takılan bölümlerin ayni şekilde yırtık olan ürünlerin bulunarak emare alındığını açıkladı. Konu ürünlerle ilgili de araştırma yapılacağını belirten Özbilen, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme soruşturma amaçlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

