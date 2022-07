Sunat Atun, istifa ettiğini açıkladı

Maliye Bakanı Sunat Atun Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Atun, "gençlerin yeni istihdam alanları oluşturacak ekonomik atılımlar, sektörlerin sıkıntılarını giderecek açılımlar, iyileşmiş bir kamu maliyesi ve halkın hayat pahalılığının etkilerini ortadan kaldıracak önlemler beklediğini, tüm bunlara uygun bir vizyonla Bakanlık görevini yapmaya çalıştığını, ancak hükümet içinde yaşananlardan ve halka doğru hizmet verme imkanı elinden alındığından dolayı görevinden istifa etmek durumunda kaldığını" belirtti.

Verilemeyecek hesabının olmadığını söyleyen Atun, “Eğer KIBTEK önce yakıtsız kalmış sonra yüksek fiyattan yakıt almışsa bu benim verdiğim veya vermediğim kararların sonucunda olmamıştır. Raporlar ortaya çıktığında bu net bir şekilde görülecektir” dedi.

Maliye Bakanı Sunat Atun yaptığı yazılı açıklamada istifa gerekçelerini açıkladı. Sunat Atun, Kıbrıs Türk gençliğinin parlak bir geleceğe doğru yürüyebilmesi, halkın refah seviyesinin yükselmesi, çağa uygun yeni ekonomik adımlar atılabilmesi için çok sevdiği partisi UBP’de, tabanla bütünleşerek etkin siyaset yapmaya devam edeceğini, doğru kararlarda hükümetin yanında olacağını, halkın çıkarlarına aykırı hareket edilmesi halinde ise milletin vekili olduğunun bilinci ile hiç tereddüt etmeden bunlara karşı çıkacağını vurguladı.



Atun’un açıklaması şöyle:

“UBP’liler ve halkımız beni yakından tanımaktadır. Halkımızın takdiri ile İlk milletvekili seçildiğim 2009 yılından bu yana Meclis’teyim. 2009- 2018 yılları arasında Sayın Eroğlu, Sayın Küçük ve Sayın Özgürgün ve Sayın Kalyoncu’nun kurduğu hükümetlerde onlarla uyumlu bir işbirliği içinde gayet güzel ve olumlu icraatlar yaptık. Bundan önce görev aldığım 4 hükümette ülkemiz ekonomisi için sorun olan pek çok konuyu geride bıraktık, KIBTEK’i borçlu durumdan vergi veren başarılı bir Kurum haline getirdik. Ekonomi bakanlığım dönemlerinde ekonomimiz son 15 yılın en yüksek büyüme oranlarını yakaladı. Yatırım ve ihracatlarda elde edilen rekorlar, bugünün iki kat üzerindedir. Görevim süresince hep Hak'a bağlı kaldım. Eşitlik, dürüstlük ve adaletten ödün vermedim. Benim için her zaman en önde milletimizin, halkımızın, Devletimizin, partimizin çıkarları gelmiştir, bundan sonra da öyle olmaya devam edecektir. Benim vizyonuma göre KKTC derhal mevcut sıkıntıları aşmak, Anavatan Türkiye ile sıkı işbirliği yaparak yeşil kalkınma ve dijital çağa uygun bir atılım dönemi başlatmak zorundadır. Bunu yapmakta geç kaldığımız her geçen gün gençlerimiz ülkeyi terk edecek, bütçe açıklarımız büyüyecek, yaşam kalitemiz azalacak, sıkıntılarımız artacaktır. Dünyadaki ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeleri çok yakından takip eden, KKTC’nin yüceltilmesi ve tanınmasının ekonomik kalkınmadan, yüksek refah seviyesinden geçtiğine yürekten inanan bir siyasetçi olarak her zaman görev yapabileceğim hükümetlerde olmayı, vizyonumu ve çalışmalarımı, gayretlerimi anlayan bir Başbakan’la çalışmayı arzu ettim. Büyük umutlarla, güzel şeyler başaracağımız, ülkemizi kısa süre sonra çok daha iyi bir noktaya ulaştıracağımız inancı ile verilen görev üzerine Sayın Ünal Üstel’in kabinesinde de yer aldım. Görev sürem boyunca kendisi ile uyum içinde çalışmaya, ülke sorunlarımızı aşmak için düşünceler, projeler ortaya koymaya azami gayret sarf ettim. Özellikle Elektrik enerji arzı konusunda son dört yılda KIBTEK’te oluşan ağır yıkımın ortadan kaldırılması için geçerli bir vizyon ve iş planı ortaya koyduğumuza yürekten inanıyorum. KIBTEK’in istikrarsızlığını sağlayan üç temel konu olan yakıt tedariki, mali sorunlar ve arz güvenliği alanlarında kalıcı çözümleri uygulamaya koyduk. KIBTEK ‘i akreditif açamaz duruma getiren 2 milyar TL’nı aşan borç stokunu gerek Anavatan Türkiye Cumhuriyetinden kaynak sağlayarak, gerekse iç kaynaklarımız kullanılarak 1 milyar TL’nin altına düşürürdük. Bu çaba ile KIBTEK’in önemli bir finansal yükü sırtından alınmış oldu. Bu şekilde elektrik enerjisi üretim maliyetlerinin üzerindeki finansman yükü azaltılarak, fiyatların indirilmesi için gerekli ortam oluşturulmuş oldu. Bunun ötesinde kurumun akaryakıt stoku yapabilmesine olanak sağlamak için Maliye Bakanlığı Bütçesinden yüksek tutarda ödemeler yapıldı.Bu ödemeler karşılığında, elektrik enerjisi fiyatlarının indirilebileceği bugünkü noktaya geldik. Halkımız bilmelidir ki bugün hemen elektrik fiyatlarında indirime gidilebilir ve gidilmelidir.

Arz güvenliğinin güçlendirilebilmesi adına da Aralık ayında Anavatan Türkiye Enerji Bakanı ile görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler neticesinde Sn. Bakanın ülkemiz elektrik sorununun çözümüne öncelik vermesiyle, KIBTEK’e bedelsiz olarak tahsis edilmek üzere 2 adet 25 MW toplam 50 MW gücünde çift yakıt kullanımlı santrallerin anlaşmaları yapıldı…

Söz konusu santraller Haziran ayında ülkemize getirilerek devreye konuldu. Bu önemli adımla yaz aylarında ülkemizin elektrik üretiminde eksiklik yaşanmaması sağlandı. KIBTEK’e ülkemize önemli bir güç kazandırıldı. Halkımıza arızaların, alt yapı sorunlarının da giderileceği ve yıl sonuna kadar ülkemizin elektrik sorunu diye bir sorunu kalmayacağı sözünü verdik. Hazırladığımız planlamaya sadık kalındığı takdirde görülecektir ki bu yılsonu ile birlikte ülkemizin elektrik sorunu ortadan kalkacaktır. Bakanlık olarak kısa süre içinde sadece enerji konusunda değil, mali konularda çok ciddi planlar, projeler, yasa taslakları ürettik.

Arkadaşlarım, hükümetimiz ve Meclisimizle birlikte yüksek enflasyon sonucunda yaşanacak sıkıntıları gidermek gayesiyle yeni bir bütçe yaptık. Devlet bütçesinin açıklarının giderilmesi, Hayat Pahalılığı ödeneği uygulaması için kamu çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılmak zorunda kalınmaması, özel sektörümüze prim desteği verilebilmesi için önemli adımlar attık, planlar yaptık. Bunun gereği gerek gider azaltıcı, gerekse gelir artırıcı uygulamaları ciddiyetle ve ekonomik aklın kabul edebileceği bir şekilde hazırladık, başlatma aşamasına geldik. Ancak benim bütün iyi niyetli yaklaşımlarıma, çabalarıma rağmen, Sayın Başbakan’ın anlam veremediğim tutumu nedeniyle bu planlananların çoğu maalesef hayata geçememiştir. Ne yazık ki pek çok ortamda hakkımda gerçek dışı ithamlarda bulunulmuş ve kendimi ifade etmeme dahi fırsat verilmemiştir.

Bayram tatili öncesi yurt dışı ziyaretine Sayın Başbakanın bilgisi dahilinde çıktım. Seyahat günü Ercan Havalimanından kendisi ile telefonlaştık. Yurtdışına çıktığım ilk günlerde de kendisi ile telefonda görüştük. Yurt dışına çıkışımın öncesinde ise elektrik kurumuna akaryakıt temini konusunda yaklaşan sıkıntıyı gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse Sayın Başbakan’a çözüm için somut öneriler de ortaya koyarak iletmiştim.

Anavatanımız Enerji Bakanının sorunun çözümüne ilişkin yakın ilgileri ve somut önerileri bizzat benim tarafımdan Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Cumhurbaşkanı tarafından da benim diyalog kurmakta güçlük çektiğim Sayın Başbakan’a iletilmişti. Ancak maalesef Sayın Başbakan’ın çözüm tercihleri bu doğrultuda olmadı. Dolayısı ile daha önce konu gündeme geldiğinde belirttiğim üzere benim KIBTEK veya diğer herhangi bir konuda verilemeyecek hesabım yoktur.

Eğer KIBTEK yakıtsız kalmışsa, ve/veya yüksek fiyattan yakıt alımı yapmak durumunda kalmışsa bu benim verdiğim veya vermediğim kararların sonucunda olmamıştır."