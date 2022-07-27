İptali için dava dosyalandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, KIB-TEK’e yakıt alımıyla ilgili yasa gücünde kararnameyi ve Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia ettiği yerel seçimlerim kasım ayına ertelenmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, CTP Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Salahi Şahiner ve Avukat Ezer Özsoy, bugün mahkemeye giderek, "Kıbrıs Türk halkını zarara uğratan" kararların iptali için dava dosyaladı.

Açıklamaya göre, CTP, hükümetin Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarttığı yasa gücünde kararname ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun altı ay süreyle ihalesiz akaryakıt alımı ve deniz taşımacılığı uygulamasına ara emri alınması ve yasa gücünde kararnamenin iptali için 6 Temmuz'da, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Hükümet ise, mahkemenin görüşülmesinden önce söz konusu kararı iptal ederek yeni bir yasa gücünde kararname çıkarttı. İhalesiz akaryakıt alınması için 15 Temmuz tarihinde ikinci kez üretilen kararı, CTP dün yeniden Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Sorakın: Hükümetin Anayasa tanımaz tutumları…

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, söz konusu kararların iptali için yaptıkları başvuru sonrası açıklama yaptı.

“Gayrimeşru hükümetin” anayasa tanımaz uygulamalarına her alanda devam ettiğini savunan Sorakın, hükümetin hem siyasetle, hem de yargıyla oyun oynamakta olduğunu iddia etti.

Sorakın, devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığını ileri sürerek, para yok gerekçesiyle emekçilerden kesinti yapanların ve asgari ücreti açlık sınırının altında belirleyenlerin, devleti milyonlarca lira zarara uğratmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti.

