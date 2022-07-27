Devlet hastanesinde tüm randevular iptal

Suna ERDEN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin tek İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Doktoru Umut Maraşuna istifa etti.

Doktor Hasan Sav’ın emekliye ayrılmasının ardından hastanede görevlendirilen Maraşuna’nın istifası nedeniyle hastalar mağdur oldu.

Diyabet hastaları başta olmak üzere birçok kişinin randevuları iptal edildi. Bazı hastaların randevusu 2 ay sonraya atılırken, Diyalog’a konuşan Başhekim Adil Özyılkan, Umut Maraşuna’nın istifasının Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirildiğini ve geri adım atması için çözüm arandığını söyledi. Maraşuna’nın hastanenin tek Endokrinoloji uzmanı olduğunu, haftanın 7 günü hastalara baktığını, bazı sıkıntılar yaşadığı için istifa ettiğini belirten Özyılkan, ayrıca hastanenin birçok servisinde de hekim eksikliği bulunduğunu dile getirdi.

Özyılkan, teknoloji geliştikçe, sağlık alanında yenilikler oldukça konusunda uzman hekim ihtiyacı ortaya çıktığını ifade etti.

Başhekim Adil Özyılkan, “Doktorumuzla ilgili bakanlık umarım bir çözüm bulur” dedi.