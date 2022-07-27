3 ayda 3 bakan

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinden (YDP) oluşan koalisyon hükümetinde son 3 ayda 3 bakanlıkta değişim oldu. Maliye Bakanlığı ile Başbakanlık arasında bir süredir yaşandığı iddia edilen kriz Sunat Atun’un dün istifasıyla son buldu. Bakan Atun, "Gençlerin yeni istihdam alanları oluşturacak ekonomik atılımlar, sektörlerin sıkıntılarını giderecek açılımlar, iyileşmiş bir kamu maliyesi ve halkın hayat pahalılığının etkilerini ortadan kaldıracak önlemler beklediğini, tüm bunlara uygun bir vizyonla Bakanlık görevini yapmaya çalıştığını, ancak hükümet içinde yaşananlardan ve halka doğru hizmet verme imkanı elinden alındığından dolayı” görevinden istifa ettiğini söyledi.

‘Verilmeyecek hesabım yok’

Verilemeyecek hesabının olmadığını söyleyen Atun, “Eğer Kıb-Tek önce yakıtsız kalmış sonra yüksek fiyattan yakıt almışsa bu benim verdiğim veya vermediğim kararların sonucunda olmamıştır. Raporlar ortaya çıktığında bu net bir şekilde görülecektir” dedi. Maliye Bakanı Sunat Atun yaptığı yazılı açıklamada istifa gerekçelerini açıkladı. Sunat Atun, Kıbrıs Türk gençliğinin parlak bir geleceğe doğru yürüyebilmesi, halkın refah seviyesinin yükselmesi, çağa uygun yeni ekonomik adımlar atılabilmesi için çok sevdiği partisi UBP’de, tabanla bütünleşerek etkin siyaset yapmaya devam edeceğini, doğru kararlarda hükümetin yanında olacağını, halkın çıkarlarına aykırı hareket edilmesi halinde ise milletin vekili olduğunun bilinci ile hiç tereddüt etmeden bunlara karşı çıkacağını vurguladı.

Atun görevi devretti

Bakan Atun’un istifasının ardından Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanlığı görevine Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan’ı atadı. Şan, dün öğleden sonra Maliye Bakanlığı görevini, Atun’dan devraldı.

Şan: Canla başla uğraşacağım

Maliye Bakanı Alişan Şan bunun bir bayrak devri olduğuna işaret ederek, “Takdir Başbakanımızındır. Böyle bir görevi bana tevdi etti. Kendisine de çok teşekkür ederim. Ben de bıraktığınız yerden bu görevi alıp, daha iyi noktalara taşımak için canla başla uğraşacağımın sözünü hem Başbakanımıza, hem size, hem de halkımıza veriyorum. İnşallah hayırlı olacak” dedi. Dünyanın gerek siyasal, gerekse ekonomik gelişmelere bağlı olarak çok zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Şan, emtia fiyatlarının orantısız bir şekilde yükselmesi, enerji fiyatlarının yükselmesi ve dünyadaki tedarik zincirinin bozulmasının ülke ekonomilerine yansımasının çok ağır olduğunu ve enflasyonist bir ekonomi ile karşı karşıya kalındığını ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için, canla başla çalışacaklarını kaydetti.