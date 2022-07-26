Maliye Bakanlığı görevine Alişan Şan atandı

Başbakan Ünal Üstel, Sunat Atun’un istifası ile boşalan Maliye Bakanlığı görevine Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Alişan Şan’ı atadı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun’un istifasını kabul etti, Atun’dan boşalan Maliye Bakanlığı görevine Alişan Şan’ı atadı.

Başbakan Üstel, Maliye Bakanı Sanat Atun’un bugün saat 10.00’da istifasını sunduğunu belirterek, “Kendisine çalışmalarından dolayı teşekkür ettik. Partimizin bir milletvekilidir, bundan sonra partimizin bir milletvekili olarak görev yapacaktır” dedi.

Bütün çalışmaların ülke için olduğunu vurgulayan Başbakan Ünal Üstel, “Ülkemizin menfaati doğrultusunda hareket ediyoruz. Birlik beraberlik içerisinde ülkemizin sorunlarını hep birlikte aşacağız. Ulusal Birlik Partisi’nde bu tür değişimler her zaman olmaktadır, bu da onlardan biridir” ifadelerini kullandı.