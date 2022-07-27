İbretlik ceza verilmeli

Erenköy Mücahitleri Derneği, Devlet Piyangosu’nun 8 Ağustos tarihli çekiliş biletlerinde "Erenköy Mücahitleri" diye yanlışlıkla “EOKA”lıların fotoğrafının basılmasına tepki gösterdi.

Dernek’ten yapılan açıklamada, halkın basılan yanlış fotoğrafa gösterdiği tepkinin sevindirici olduğu belirtilirken, yapılan bu büyük hayatının Dernek tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “süratli bir şekilde olayın bir hata sonucu mu yoksa organize şekilde mi yapıldığının tespit edilmesi ve sebebinin ne olursa olsun ağır ve ibret olacak bir cezanın uygulanması gerektiği” kaydedildi.

Bu tür hataların veya organize işlerin devleti yıpratacağı, buna fırsat verilmemesi gerektiği de ifade edilen açıklamada, bu olaydan ders alınarak devlet kurumlarında ciddi denetimler yapılmasının gerekliliğine dikkat çekildi.

KIBTES: Güçlü tarih bilinci şart

Öte yandan Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi bilincinin zayıflatılmasına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

KIBTES, “Tarih, insanın yaşadığı toprakla kurduğu ilişkinin, girdiği dostluğun, yaptığı kavganın adıdır” dedi.

Erenköy Direnişi'nin 58. yıl dönümü nedeniyle çıkarılan 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy Mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafının basılması haberinin kamuoyunu derinden sarstığını belirten KIBTES, toplumlarda, ahlâkî değerlerin kazandırılmasında ya da öğretilmesinde, tarihin önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

“Piyango bileti gibi skandalların bizi bir daha mahcup etmemesi adına yapılması gereken çalışmalar devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle yürütülmeli bu noktada ortak akıl oluşturulmalıdır” diyen KIBTES, Kıbrıs Türk halkının milli kimliğinin zayıflatılmak istenmesine engel olunacak bilincin oluşturulmasında bundan sonra atılması gereken adımların da bir an önce konuşulması gerektiğini belirtti.

Güçlü tarih bilincinin yerleştirilmesi çalışmalarına ivme kazandırmak için okullardaki ders kitaplarının içeriklerinin olgunlaştırılmasıyla başlanması; kuru ve ezberci bir tarih eğitimi dışına çıkılarak tarihin Erenköy direnişi gibi tarihi destansı yerlere gezi gözlem yapılarak anlatılması gerektiğini belirten KIBTES, kendilerinin devlet ve bakanlık eliyle oluşturulacak her türlü tarih eğitimi ve bilinci çalışmalarına tüm üyeleriyle destek vermekten onur duyacağını duyurdu.