Uyanık Georgios

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’ta geçmek için sahte araç sigortası ibraz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıslı Rum taksici Georgios Constantinou’nun farklı bir oyun oynadığı ortaya çıktı.

Yaptığı araştırma sonucu ibraz edilen poliçesinin orijinal olduğunu belirleyen polis, soruşturmasını derinleştirince Georgios’un foyasını ortaya çıktı.

Taksicilik yapan Georgios’un bir MXX 615, diğer MXM 615 plakalı Mercedes S marka iki aracı olduğu açıklandı. Zanlının MXX 615 plakalı araç için bir yıllık sigorta çıkarttığı, 8 ay süreyle poliçeyi kullandığı belirtildi. Zanlının daha sonra aracının plakalarının benzerliğini kullanarak, sigorta şirketine gittiği, plakasının yanlış yazıldığına dair beyan verdiği ifade edildi. Zanlının sigorta şirketi çalışanlarını yanıltarak, MXM plakalı araca para vermeden sigorta çıkarttığı açıklandı.

Böylelikle zanlının eline hem MXX hem de MXM 615 plakalı araçlara ait iki adet sigorta poliçesi geçtiği kaydedildi.

Polis ek süre istedi

Soruşturma amaçlı 2 gündür tutuklu bulunan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Metehan Sınır Kapısından MXX 615 plakalı Mercedes S marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesiyle KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini, zanlının Metehan’da görevliye poliçe ibraz ederken, görüldüğünü belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının MXX 615 ve MXM 615 plakalı iyi ayrı Mercedes S marka aracı olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının MXX 615 plakalı aracı için almış olduğu bir yıllık sigortayı 8 ay kullandıktan sonra, ilgili sigorta şirketine giderek, yalan beyanda bulunduğunu; aracının plakasını yanlış yazıldığını söylediğini ve sigorta çalışanlarını yanıltarak, MXM 615 plakalı araç için sigorta çıkarttığını, böylelikle elinde hem MXX hem de MXM plakalı araçlar için iki orijinal sigorta poliçesi geçtiğini söyledi. Polis, zanlının KKTC’ye geçiş yaparken, her iki araç sigortasını da kullandığını belirtti.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.