Sürat yine ilk sırada

Kuzey Kıbrıs’ta son bir haftada 60 trafik kazası meydana geldi,14 kişi yaralandı. Meydana gelen kazaların nedenleri arasında sürat ilk sırada yer aldı. Ülke genelinde 8 bin 111 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 74 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu arada bir haftada meydana gelen 60 kaza nedeniyle 1 milyon 376 bin 800 TL maddi zarar oluştuğu bildirildi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 21- 27 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (16), dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (13), yakın takip (11) ve diğer etkenler (9) yer aldı. Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 376 bin 800 TL oldu.

Trafik kontrollerinde ise toplam 8 bin 111 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 74 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat(300), Tehlikeli Sürüş (2), Dikkatsiz Sürüş (21), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (134), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (15), Alkollü Araç Kullanmak (13), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (100), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (81), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (115), Trafik Işıklarına Uymamak (3), Muayenesiz Araç Kullanmak (35), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (44), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (12), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (6), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (3), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (4), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 185 diğer trafik suçlarından rapor edildi.