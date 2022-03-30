Güldürürken düşündürdü

İskele Belediye bünyesinde 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu’nun (İBT) Tiyatro Günleri “Kapı Çalıyor” isimli oyunla başladı.

Sami Yakar’ın yönettiği “Kapı Çalıyor” isimli kara komedi türündeki 2 perdelik oyunla İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Yerel ve evrensel birçok soruna gönderme yapan ve eşitsizlik, adaletsizlik, rüşvet, hukuksuz yargılamalar, şiddet, işkence, kadın ve çocuk istismarı, bozulan aile ilişkileri, sosyal yaşamda kaybedilen değer yargıları gibi birçok konuyu masaya yatıran oyunda, 26 farklı karakter yer aldı.

Oyunda, İskele Belediye Tiyatrosu kadrosundan; Ebru Kırmızı, Bilal Dericioğlu, Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Aliye Bozdağ, Elif Genç, Muhterem Hocaoğulları, Duha Arıcı, Berna Şipaloğlu, Burak Fırat, Merve Çubuk ve Mertcan Çokaçar, teknik ekipte Sıla Akgün ile Arda İlteriş yer aldı.

27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günleri’nde, 5 Nisan Salı günü İzmir’den gelecek ekip Tiyatro Ofisi “Kadınlar Konuşursa” isimli oyunla izleyicisinin karşısına çıkacak.

Pandemi kuralları çerçevesinde izleyicinin kabul edileceği oyunlar saat 20.00’da başlayacak; rezervasyonlar ise 0548 810 11 16 numaralı telefondan yapılabilecek.





Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022, 10:33