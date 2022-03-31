“Ayakta kalanlar batacak”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir web tv programında , belediyeleri çöp dahi toplayamayacak hale getirmek üzere kurgulanmış bir kaos ortamında bulunulduğunu savundu.

Erhürman, “Memleketi darmadağın ettiler, saçma sapan yasa tasarıları konuşuyorlar. Hiçbir bilgi yok. Deli saçması bir iş için de bizi 12 saat orada tutuyorlar” diye konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu hükümet ne yapacağını şaşırmış durumda” dedi.

Anayasa’yı ihlalle ilgili yasa tasarısını, hükümetin Meclis’e getirdiğini hatırlatan Erhürman, önceki günkü komite toplantısında, hükümetin de bu değişikliğe inanmadığını gördüklerini kaydetti. Erhürman, “Bu ülkenin başbakanının, ‘oy çokluğuyla Anayasa’yı ihlal ediyoruz’ diye açıklaması var” dedi. Konsensüs de olmadan sadece oy çokluğuyla Anayasa’yı ihlal etmek isteyen bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu kaydeden Erhürman, Komite Başkanı Özdemir Berova’nın dün, “seçim yasaklarına kadar bu işi bitireceğiz” dediğini anımsattı.

“Kendi belediye başkanlarıyla bile görüşmediler”

Tufan Erhürman, “Madem ki böyleydi, neden bu işi yetiştireceğim diye tutturdunuz? Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu yasa tasarılarıyla ilgili bizimle hiç görüşmediler. Kendi belediye başkanlarıyla bile görüşmemişler” diye konuştu.

Hükümetin, Belediyeler Birliği’nden görüş aldığını iddia ettiğini belirten Erhürman, “Özçınar’dan önce Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kendi konuşmasında ‘Belediyeler Birliği’nin bu konuda ortak bir görüşü yok’ dedi. Özçınar da ‘ortak görüş yok’ dedi. Belediyeler Birliği’nde bu konu doğru dürüst tartışılmamış” dedi.

Söz konusu yasa tasarısına destek veren tek bir kişinin bile olmadığını savunan Erhürman, Başsavcılıktan görüş istendiğini fakat görüş gelmeden Meclis’e sevk edildiğini hatırlattı.

Erhürman, kapatmaya çalıştıkları belediyelerin birçoğunun, 5 binin üzerinde nüfusa sahip olduğunu kaydetti. Elektriklerin her gün kesilmeye devam ettiğini, her şeye durmadan zam geldiğini söyleyen Erhürman, tüm bunlar varken, “böyle saçma sapan yasa tasarıları üzerinde 12 saat geçirmek zorunda bırakıldıklarını” belirtti.

“Kimin yönetemediği belli”

KIBTEK’’te son 3 yıldır yapılması gerekenlerin yapılmadığı için bu hale geldiğini söyleyen Erhürman, “KIBTEK hizmet sunar önemli olan borca girmemesidir. Kimin yönetemediği bellidir. Buna karşı Kıbrıs Türk halkının çok ciddi bir direnç göstermesi gerekir. Belediye reformu adı altındaki saçmalığa da” dedi.

Bu kadar “gayriciddi” bir havada reform yapılamayacağını kaydeden Erhürman, “Bu belediyeleri çöp dahi toplayamayacak hale getirmek üzere kurgulanmış bir kaos ortamındayız” dedi.

“Euro’ya endeksleme konuşulmalı”

Euro’ya endeksleme politikalarının da bir an önce konuşulmaya başlanması gerektiğine dikkat çeken Erhürman, “Türkiye’de kur korumalı mevduat ile başladı. Kur korumalı gelirden bahsetmeye başladılar. Kur yükselirse gelirin de yükselmesinden bahsediyorlar. İnsanlar şu an eşyalarına fiyat koyamıyor. Bizim endeksleme politikasını ciddi ciddi konuşmamız lazım. Türkiye’de hava esmeye başladı” dedi.