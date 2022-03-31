banner556

Önemli katkı

Rotary Clup of Kyrenia Cosmopolitan tarafından Devlet Hastanesine iki adet çocuk arabası bağışlandı

banner558
Önemli katkı

Rotary Clup of Kyrenia Cosmopolitan tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Çocuk Cerrahi Servisine iki adet çocuk arabası bağışlandı.
Verilen bilgiye göre, bahse konu hediyelerle, operasyona giren çocukların morallerini yükseltmenin amaçlandığı kaydedildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli konu ile ilgili açıklamasında, sağlığa yapılan her katkının topluma yapılan en büyük katkı olduğunu, çocuk hastalara ayrı bir hassasiyetle yaklaşıldığını, tedavi sürecinde olan çocukların mutlu olmaları ve kendilerini iyi hissetmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti. 
 

banner560
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Askeri işbirliği
Askeri işbirliği
  1. KIBRIS

banner456

banner472