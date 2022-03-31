Hükümeti suçladı

Arzu KÖPRÜLÜ

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yaşanan son gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak için dün bir basın toplantısı düzenledi.

El-Sen’e destek veren Sendikal Platform’dan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) başkan ve üyelerinin de hazır bulunduğu basın açıklaması Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Merkez Binası önünde yapıldı. Toplantıda, El-Sen, TÜRK-SEN ve KTÖS başkanları sırasıyla birer konuşma yaptı.

İlk konuşmayı yapan El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’i, satmak ve özelleştirmek isteyenlerin bugünkü duruma getirdiğini belirterek, Kıb-Tek üstüne oynanan oyunlar nedeniyle ülkenin karanlığa mahkum edilmesinin ülkede yaşanan kaosun nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Ülkeyi idare ettiğini sananların Kıb-Tek’e hala yönetim kurulu ataması yapamamasının basiretsizlik olduğunu savunan Özkıraç, “Kıb-Tek kimsenin babasının çiftliği değildir. Ülkenin öz değeridir. Biz gereken mücadeleyi sonuna kadar vermeye kararlıyız” dedi.

Hükümet edenlerin parti iç kavgalarının, yapılmayan yatırımların, tamamlanmayan ihalelerin ve atanmayan Yönetim Kurulunun karanlıkların nedenleri olduğunu ifade eden Özkıraç, çözülmesi gereken en acil sorunlarının ise yönetim kurulu ataması ve malzeme sıkıntısı olduğunu söyledi. Özkıraç, 5 jeneratörden 3’ünün aylardır yedek parça beklediğini halbuki AKSA’ya her yıl 26 milyon dolar verildiğini anımsattı.

“Kesintiler devam edecek”

Yatırım yapılmadığı sürece kesintilerin devam edeceğini vurgulayan Özkıraç, kurumu “yandaşların rant kavgasına kurban etmeyeceklerini” kaydetti.

Bakanlığı döneminde ihalelerin iptal edilip, kirli yakıt getirildiği YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın ödüllendirilircesine yeniden bakan yapıldığına işaret eden Özkıraç, bu yaşananlarının toplumun tamamı tarafından sorgulanması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini belirtti. Özkıraç,

Kıb-Tek gibi öz değerlerin yok olmasının, KKTC’nin yok olması anlamına geleceğini savundu.

Özkıraç, borcundan dolayı elektriği kesilen 5 devlet kurumunun 2’sine “acil ihtiyaçtan” dolayı kendilerinin elektrik bağladığını, 3’ünün de kaçak yollarla elektrik edindiklerini anlattı.