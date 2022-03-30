Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından son 3 ayda gerçekleştirilen 85 operasyonda
15 kilo 508 gram 954 miligram uyuşturucu ele geçirildi ve 70 kişi tutuklandı. Ele geçirilen 15 kilo uyuşturucunun 7 kilosunun esrar olduğu açıklandı.
Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 1 Ocak-27 Mart tarihleri arasındaki uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, son 3 ayda gerçekleştirilen 85 operasyon sonucunda toplam 15 kilo 508 gram 954 miligram uyuşturucu ele geçirildi ve 70 kişi sanık olarak tespit edildi. Açıklamada, Müdürlüğe 0392 228 75 49 ve ALO 156 narkotik ihbar hattından ulaşılabileceği kaydedildi.
Operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin detayları şu şekilde açıklandı:
Esrar: 7 kilo 468 gram 5 miligram
Ham afyon: 2 kilo 933 gram 8 miligram
Methamfetamin: 2 kilo 8 gram 2 miligram
Kokain: 1 Kilo 93 gram 3 miligram
Eroin: 683 gram 40 miligram
Sentetik Cannabionid (Bonzai): 389 gram 878 miligram
MDMA (Extacy): 257 adet.
Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından son 3 ayda gerçekleştirilen 85 operasyonda
YORUM EKLE