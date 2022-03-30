Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekipleri tarafından son 3 ayda gerçekleştirilen 85 operasyonda

15 kilo 508 gram 954 miligram uyuşturucu ele geçirildi ve 70 kişi tutuklandı. Ele geçirilen 15 kilo uyuşturucunun 7 kilosunun esrar olduğu açıklandı.

Polis Genel Müdürlüğü Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü, 1 Ocak-27 Mart tarihleri arasındaki uyuşturucuyla mücadele verilerini paylaştı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, son 3 ayda gerçekleştirilen 85 operasyon sonucunda toplam 15 kilo 508 gram 954 miligram uyuşturucu ele geçirildi ve 70 kişi sanık olarak tespit edildi. Açıklamada, Müdürlüğe 0392 228 75 49 ve ALO 156 narkotik ihbar hattından ulaşılabileceği kaydedildi.

Operasyonlar sonucunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin detayları şu şekilde açıklandı:

Esrar: 7 kilo 468 gram 5 miligram

Ham afyon: 2 kilo 933 gram 8 miligram

Methamfetamin: 2 kilo 8 gram 2 miligram

Kokain: 1 Kilo 93 gram 3 miligram

Eroin: 683 gram 40 miligram

Sentetik Cannabionid (Bonzai): 389 gram 878 miligram

MDMA (Extacy): 257 adet.