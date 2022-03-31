Acı bilanço

Rusya-Ukrayna savaşında 35. gün geride kaldı. Ukrayna, ülkenin doğusundaki çatışmaların arttığını ve Rus güçlerinin Mariupol'ü almaya çalıştığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephaneleri İskender balistik füze sistemiyle vurduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları bir aydan uzun süredir devam ediyor.

Öte yandan Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Hava savunma sistemleri vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki cephaneleri İskender balistik füze sistemiyle vurduğunu açıkladı.

Konaşenkov yaptığı açıklamada, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun bir günde 64 askeri nesneyi yok ettiğini belirten Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesindeki Bereznigovatoe yerleşim biriminde Ukrayna özel operasyon kuvvetlerinin karargahı dahil 4 komuta merkezinin yok edildiğini bildirdi.

Belirli hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını da aktaran Konaşenkov, “Hmelnitski ve Starokonstantinov bölgelerinde bulunan, Donbas’taki askeri zırhlı araçlara yakıt sağlayan büyük yakıt depoları havadan yüksek hassasiyetli roketlerle yok edildi” dedi.

Konaşenkov, Rus ordusunun İskender balistik füze sistemi ile Kamenka ve Dontesk bölgesindeki yerleşim yerlerinde Ukrayna ordusuna ait 2 roket ve top cephanesini vurduğunu belirtti.

Jitomir bölgesinde Malin şehrinde 1 adet S-300 ve Slavyansk ile Ugledar bölgelerinde 2 adet Buk-M1 hava savunma füze sistemini imha ettiklerini ifade eden Konaşenkov, ayrıca 3 çok namlulu roketatar, 2 obüs ve 49 Ukrayna ordusuna ait araçların tutulduğu bölgenin vurulduğunu kaydetti.

Su-24 uçağı düşürüldü

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait 10 insansız hava aracını da vurduğunu söyleyen Konaşenkov, Rivne bölgesinde Ukrayna-Belarus sınırı yakınında Tümen yerleşim birimi civarındaki hava mücadelesinde Ukrayna’ya ait bir Su-24 uçağın düşürüldüğünü bildirdi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 124 uçak, 77 helikopter, 214 hava savunma füze sistemi, 321 insansız hava aracı, 1752 tank ve zırhlı araç, 184 çok namlulu roketatar, 734 obüs ve havan topu, 1640 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

Rus ordusu 17 bin 300 asker, 131 uçak kaybetti

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 300 askerini, 131 uçağını, 131 helikopterini ve 605 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-30 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 131 uçak, 131 helikopter, 605 tank, 1723 zırhlı araç, 305 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1184 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 81 insansız hava aracını da kaybetti.