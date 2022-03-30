‘Yapmadım’ diyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Dumlupınar Mahallesinde yaşandığı iddia edilen olayda misafir olarak gittiği evde 14 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen İsmail Gök şikayet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan Gök dün mahkemeye çıkarıldı. Kız arkadaşının evine misafir olarak giden Gök’ün sevgilisinin 14 yaşındaki yeğenine uyurken tacizde bulunduğu öne sürüldü. Zanlının kız çocuğunu dudağından öptüğü ve göğsünü okşadığı ileri sürüldü. Mahkemede söz alan zanlı ise “Öyle bir şey yapmadım” diyerek kendini savundu

Odaya girdi, öpüp okşadı

Soruşturmayı yürüten polis memuru Gökhan Kol, 29 Mart 2022 tarihinde gece saat 01.00 raddelerinde Gazinağusa’da bir apartmanın 6 numaralı dairesinde misafir olarak bulunan zanlı İsmail Gök’ün, kız arkadaşının aynı evde bulunan 14 yaşındaki yeğeninin kaldığı yatak odasına girdiğini söyledi. Polis memuru Kol, zanlının, elleriyle küçük kızın göğsünü ve cinsel organını okşamak suretiyle fiziksel temas kurarak cinsel istismarda bulunduğunu açıkladı. Gök’ün aynı gün yapılan şikâyet üzerine saat 08.00’de tutuklandığını belirten polis memuru Gökhan Kol, zanlının tutuklanmasının ardından yapılan soruşturmasında ve sözlü beyanında suçlamayı kabul etmediğini açıkladı. Polis memuru Gökhan Kol, müştekinin giydiği kıyafetler ile zanlının tasarrufundaki cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Yürütülen soruşturmanın yeni başladığını ifade eden polis memuru Gökhan Kol, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Suçlamaları kabul etmedi

Mahkemede söz alan zanlı Gök ise “Öyle bir şey yapmadım” diyerek kendini savundu. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.