Süresiz grev uyarısı yapıldı

Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. (Koopbank) iştiraklerinden Koop-Süt, Zirai Levazım Kooperatifi ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının maaşlarına, Toplu İş Sözleşmesi gereği yansıtılması gereken hayat pahalılığı artışının uygulanmaması gerekçesiyle süresiz grev uyarısında bulundu. Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu üç iştirakte çalışanların maaşlarına ocak ayı sonunda yansıtılması gereken yüzde 21,66 oranındaki hayat pahalılığı artışının uygulanmadığını ve çalışanlara eksik ödeme yapıldığını belirtti. Güröz, hükümetin ve Merkez Bankası’nın talep ve baskısı sonucu Koopbank’a bağlı bu üç iştirakte hayat pahalılığı oranının ödenmemesi ya da eksik ödenmesi yönünde karar alındığı bilgisinin sendikalarına ulaştığını ifade etti. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası ile İş Yasası hükümlerine dikkat çeken Güröz, mahkeme kararı olmaksızın ve sözleşmede yer alan nedenler dışında ücret kesintisi yapılamayacağının açıkça düzenlendiğini kaydetti. İş Yasası’nın 21’inci maddesinde ücretlerin ödeme biçimi ile işten ayrılan çalışanların alacaklarının en geç yedi gün içinde ödenmesi gerektiğinin belirtildiğini vurgulayan Güröz, yaşanan durumun açık bir Toplu İş Sözleşmesi ihlali olduğunu söyledi.Güröz, Toplu İş Sözleşmesi gereği yapılması gereken ödemelerin ve eksik ödemelerin 10 Şubat’a kadar tamamlanmaması halinde, 11 Şubat’tan itibaren her üç iştirakte süresiz greve gidileceğini açıkladı.

