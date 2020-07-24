Surlar’daki tamiratta sona gelindi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde çalışmalarını yürüten Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, müdahale edilecek öncelikli eserler listesine aldığı Lefkoşa Surları’nda yıkılan Cephane (Quirini) Tabyası’nda devam eden çalışmalarda son aşamaya gelindi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın girişimiyle, öncelikle müdahale edilecek eserler listesine alınan Lefkoşa Surları’ndaki çalışmalar, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından AB finansmanıyla ve UNDP’nin teknik desteğiyle yürütülüyor.



Kültürel Miras Teknik Komitesi Türk Üyesi Ali Tuncay, Cephane (Quirini) Tabyası’nda çöken bölümdeki çalışmaların bitme aşamasına yaklaştığını, yıkılan yerlerin mevcut taşlarla tekrar örüldüğünü ve arka cephenin de yapısal olarak kuvvetlendirilmekte olduğunu söyledi.

YIPRANAN TAŞLAR, AYNI ÖZELLİKTEKİ TAŞLARLA YENİLENDİ



Tuncay, yıkılan surlarda bulunan ve yıpranan bazı taşların yerine tarihi taşlarla aynı özellikte yeni taşlar kullanıldığına işaret etti. Tuncay yapılan testlerle, eski taşların geçmişte hangi taş ocağından alındığının belirlendiğini ve zamanla aşınıp yeniden kullanılması imkanı kalmayan taşların yerine aynı alandan alınan taşların uygulanan teknikle eskitilerek kullanıldığı bilgisini verdi.



Tuncay, Ocak ayında başlayan ve Covid-19 nedeniyle ara verilen çalışmaların, Ağustos ayı içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.



Ali Tuncay, ayrıca, Arabahmet bölgesinde çöken bölümlerinin yeniden yapılması çalışmalarının da devam ettiğini, buradaki çalışmalarının da Ağustos ayı içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



5 BİN METREKARELİK YÜZEY TEMİZLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı, bakım ve idamesi kendi idari sorumluluğunda olmamakla birlikte, ülkemiz ve dünyamız için çok önemli bir kültürel miras olan tarihi Lefkoşa surlarının korunması için hazırlattığı ve hayata geçirdiği bilimsel projeyle, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa’nın yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki tarihi surlarındaki çalı, ağaç ve yabani otlar temizlenerek surların 5 bin metrekarelik yüzeyi tarihi değerine uygun görüntüsüne kavuşturmuştu.

1500’lü yıllarda inşa edilmeye başlanan ve uzun yıllardır kapsamlı bir restorasyondan geçmeyen tarihi surların bakım ve restorasyonuna ilişkin kapsamlı proje Kıbrıslı Türk eş başkanı Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülüyor.



Surların Zahra Burcu’ndan (Mula Tabyası) Girne Kapısı’na kadar olan bölümünde başlatılan çalışmalar çerçevesinde taş yüzeyler temizlenmiş, çalı ve surlara zarar veren yabani ağaçlar söküldü, surları korumaya yönelik çalışmalarda ortaya çıkan boşluklar dolgu yapılarak kapatılmıştı.



Lefkoşa surlarının ikinci etabındaki çalışmalar ise Girne Kapısı’ndan Çağlayan Bölgesi’ndeki Söğütlü Tabyası’na (Filatro Burcu) kadar olan 1359 metre uzunluğundaki 8 bin 500 metrekarelik alanı kapsayacak.