“Günde iki uçak ile 320 kişi gelecek”

Başbakan Ersin Tatar, Meclis genel kurulunda konuştu. Tatar, KKTC’nin pandemi sürecini yaşarken tecrübe kazandığını söyledi.

Tatar, açılmaya bir yerden başlamak gerektiğini söyleyerek, sağlık çalışanları ve bu işi yönetenlerin yapacakları çalışmalarla başarı sağlanacağını kaydetti.

Ülkenin test kapasitesine göre yolcu gelmesi kararı alındığını dile getiren Tatar, ekonomiyi de ayakta tutmak adına bir karar alındığını, kararın arkasında olduklarını söyledi.

“5 bin civarında test kitimiz var”

Ülkede kaç kişinin bağışıklık kazandığının bilinmediğini belirten Tatar, test kapasitesinin artırılmasıyla açılımın gerçekleştirileceğini, 5 bin civarında test kiti bulunduğunu, bu kapasitenin artırılacağını ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020, 15:44