Tahlil sonucu  3 ayda geldi

Lefkoşa’da 25 Nisan 2022 tarihinde trafik kazası geçiren ve kan örneği alınan Ramadan Öke’nin tahlil sonucu 3 ay sonra çıktı. Sonuçlara göre kaza esnasında kanında “kokain” türü uyuşturucu madde tespit edilen Öke, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru İbrahim Toz, zanlı Ramadan Öke’nin 25 Nisan 2022 tarihinde Lefkoşa'da yapmış olduğu bir trafik kazası ile ilgili olarak temin edilen kan örneğinin analiz raporu sonucunda kanında kokain türü uyuşturucu madde olduğu tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının trafik kazası ile ilgili olarak KKTC merkezi cezaevinde hükümlü tutuklu olarak tutuklu bulunduğunu ve bugün tahliye edilmesi üzerine tutuklanarak mahkemeye getirildiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanması emir verdi.

