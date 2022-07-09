Kıbrıs’ın kaderine bak

Lefkoşa’ya bağlı Gönyeli’de, düzsenlenen operasypn sonucunda 97 adet uyuşturuculu hap ile yakalanan Blessed Omon Albert, dün ek tutukluluk talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye melelenin olgularını aktaran polis memuru Serkan Sakallı, 4 Temmuz 2022 tarihinde, ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'de görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli-Lefkoşa adresinde ikamet eden Zanlı Blessed Omon Albert’in ikametgahı içerisinde yapılan arama esnasında; Zanlının kalmakta olduğu oda içerisinde bulunan elbise dolabı içerisinde yapılan kontrolde; toplamda 97 adet uyuşturuculu hap ele geçirildiğini anımsattı.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu içerdiğine inanılan hapları Mayıs 2022 Ayı içerisinde Gönyeli'de 6000 TL karşılığında 140 adet olarak soy ismini bilmediği Paul isimli bir şahıstan aldığı, 15 adetini isimlerini bilmediği ve tarafımızdan aranmakta olan şahıslara verdiği, 28 adetini ise içerek bitirdiğinin öğrenildiğini söyledi.

Polis, yine konu ikametgah içerisinde, zanlıya ait olduğu tespit edilen cinsel içerikli 112 adet Evabody marka toz, 41 kutu Evabody marka sprey, 46 adet Evabody marka macun, 15 adet Evabody marka sprey, 40 adet Evabody marka zevk taşı, 14 adet Evabody marka losyon ve 2 adet Night Beutuful marka krem bulunarak Gümrük ve İstahsal Yasası’na aykırı hareketten dolayı Gümrük ve Rüsumat dairesi tarafından söz konusu şahsa 6000 TL ceza kesildiğini ve zanlının konu cezayı ödediğini anlattı.

Polis, zanlının suçlarını itiraf içerikli gönüllü bir ifade verdiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak temin edilmesi gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğundan zanlının poliste 7 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022, 09:08