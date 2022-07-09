Avni’nin moral gitti

Lefkoşa’da 2021 yılı içerisinde 28 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde tasarruf eden ve bir kısmını da satan Avni Kansaran, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 18 ay hapse mahkum edildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi adına davanın kararını açıklayn Yaargıç Murat Soyta., zanlının parçalanmış bir ailede büyüdüğünü, çocukluğunun ekonomik açıdan zor geçtiğini belirterek, gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, polise yardımcı olduğunu, 27 yaşında bulunduğunu ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nden yardım aldığını kaydetti.

Uyuşturucu meselesinin ağır suçlardan birisi olduğunu ve günümüzde yaygınlık kazandığını dile getiren Soytaç, sanığa ceza verirken kişisel ve ailevi durumuyla birlikte kamu menfaatinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Soytaç, Yargıtay'a göre bu tür suçlarda kamu menfaatine yönelik karar verilmesi gerektiği üzerinde de durarak, sanığın lehinde ve aleyhindeki tüm olguların değerlendirilmesi sonucu 18 ay hapis cezası aldığını açıkladı.

