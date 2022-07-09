Cezaevinde  açık görüş var

İslam aleminin iki bayramından biri olan Kurban Bayramı bugün başlıyor. 4 günlük Kurban Bayramı'nın namazı saat 06.14’te kılınacak.

Tatlıların yapıldığı, yemeklerin hazırlandığı ve küslüklerin son bulup, ailelerin bir araya geldiği bayram için son hazırlıklar sün yapıldı. Pandemiden dolayı bir süredir yapılmayan Merkezi Cezaevi’ndeki açık görüş bu bayram yapılabilecek. Mahkumlar 4 gün boyunca 2 periyot halinde aileleriyle toplam 5 kişiyi geçmeyecek şekilde görüşebilecek. İlk periyot sabah 09.00-12.00, ikinci periyot ise 13.00-16.00 saatlerinde olacak. Bayramın birinci ve ikinci günü ağır cezalılar, üçüncü günü birinci periyotta hafif cezalılar, üçüncü günü ikici periyot ile dördüncü günü de hükümsüz tutuklular aileleriyle açık görüşme yapabilecek.

Tüm önlemler alındı

Mezarlıkların da ziyaret edildiği Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için Polis Genel Müdürlüğü ve belediyeler de önlemler aldı.

İzinli müzikli eğlence yerleri

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, taraflarından verilen müzik izinlerinin, Kurban Bayramı için de geçerli olacağını duyurdu. Çevre Koruma Dairesi’nden daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 9-10-11-12 Temmuz tarihlerinde, Daire’den herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecek. Müzik yayını yapacak işletmelerin, öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış müzik izin belgesine sahip olmaları gerek.

Çevre Koruma Dairesi’nden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacak.

Şikayet ve yardım hatları hizmette olacak

Polis Genel Müdürlüğü, tüm halkın Kurban Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutlayarak, sağlıklı, huzurlu ve kazasız bir bayram temennisinde bulundu. Polis Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nı halkın huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini aldığını açıkladı.

Kurban Bayramı’nda vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik” ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek. Polis, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara; “Trafik kurallarına uyması, uymayanları uyarması ve alkollü araç kullanmaması” çağrısında bulundu.

LTB’de kesintisiz hizmet

Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Kurban Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı. LTB, gerek rutin çalışma programlarıyla, gerekse nöbetçi çalışanlarıyla bayram tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Lefkoşalılar bayram süresi boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.

Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler. LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini yapıyor. Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri genel hijyen açısından denetledi.

Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilecek.

Mağusa’da acil durum telefonları açıklandı

Gazimağusa Belediye Mezbahası Kurban kesimi için bayram boyunca açık olacak.

Acil durumlar için bütün birimlerinde acil müdahale ekiplerini sürekli göreve hazır durumda bulunduran Gazimağusa Belediyesi, acil durumlarda 185 veya 0548 8166024 numaralı telefondan aranabilecek. Devlet Su İşleri Dairesi’nin kontrolündeki ana hattaki patlaktan dolayı aksayan su dağıtımı normale dönmeye başladı, Gazimağusa’nın geneline su verilmeye başlandı, basıncın artması ve hatların dolmasıyla Bayramın 1. günü tam randımanın sağlanacağı bildirildi.

Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek. Cenaze ve defin hizmetleri için bayram günlerinde de 0548 8166051 numaralı hizmet telefonun yirmi dört saat aranabilecek.

Girne Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Girne Belediyesi, bayram tatili süresince, Girne halkına hizmet verebilmek için bir takım tedbirler aldı. Bayramın birinci günü dahil, Çarşı Merkezi, Kordonboyu ve Otellerin çöplerini toplayacak belediye ekipleri, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetlerini verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol etti. Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Vatandaşlar, Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecek: İmar, 0548 881 21 14, Bayındırlık 0542 852 21 18, Temizlik İşleri 0533 871 29 29 / 0533 825 17 03, Su İşleri 0542 882 11 18 / 0548 838 88 10, Kanalizasyon İşleri 0533 870 20 17, Cenaze ve Defin İşleri 0533 840 52 20 / 0533 850 64 13, Zabıta (Kolluk) Hizmetleri 0533 826 25 47, Sağlık İşleri 0533 870 20 14.

Vatandaşlar her türlü bilgi ve şikâyetleriniz için Belde hudutları içerisinden ALO 185 numaralı telefonu arayabilecek.

Güzelyurt bayrama hazır

Güzelyurt Belediyesi, Kurban Bayramı tatili süresince belediye tarafından verilen hizmetlerin düzenli olarak sürdürülebilmesi amacıyla tedbirlerini alarak, herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için ekiplerin çalışma gün ve saatlerini düzenleyerek, nöbetçi ekipler devreye koydu.

Tartı Merkezi bayram tatili süresince kapalı olacak. Tatil süresince acil bir durum olması halinde Merkez Tartı için 0533 834 9507, Cypfruvex Tartı için 0542 888 8101 numaralı telefon gelecek taleplere cevap verecek. Kesimhane bayramın birinci günü ve ikinci günü 07.00-16.00 saatleri arasında kurban kesmek isteyen vatandaşlar için açık olacaktır.

Tüm ihtiyaçlar ve şikayetler için 0548 829 3243, 0548 8293244, 0548 829 3245 numaralı telefon hatları Bayram tatili süresince vatandaş şikayet ve isteklerini karşılamak ve hizmet vermek üzere tahsis edildi.

İskele’de mezbahaya maskesiz girilmeyecek

İskele Belediyesi, 9 Temmuz’da başlayacak ve 4 gün sürecek Kurban Bayramı’na hazır. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için tüm tedbirlerini alan İskele Belediyesi’nde bayram süresince temizlik, defin ve su işleri birimi kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar herhangi bir sorun bildirimi için 0548 810 11 16 numaralı ALO ZABITA hattına ulaşabilecek. Bayram süresince İskele Belediyesi’ne de 0548 810 11 77 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Bayram tatili süresince İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmet verecek. İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerine devam edecek olan birime, sorun yaşanması durumunda 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Herhangi bir arıza ya da kesinti durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0548 810 11 09 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya, Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Cengiz Er’e 0548 810 11 05 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Vatandaşlar gördükleri herhangi bir olumsuzluğu ya da şikâyet ve önerilerini Alo Zabıtadan Zabıta Amiri Bilal Dericioğlu’na 0548 810 11 16 numaralı telefondan ya da WhatsApp üzerinden ulaşabilecekler. İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle: Genel sorun 0548 810 11 77. Ustabaşı/ Defin/Temizlik 0548 810 11 05. Su İşleri 0548 810 11 09/ 0548 810 12 29. Alo Zabıta 0548 810 11 16. İskele ’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle: Orman Yangın 177. Polis İmdat 155. Acil Servis 112. Yangın 199. İskele Polis Müdürlüğü 371 23 33. İskele Sağlık Merkezi 371 23 19.

Lefke Belediyesi de bayrama hazır

Lefke Be4lediyesi de, Kurban Bayramı nedeniyle defin işlemleri, su ve çöp toplama işlerinin rutin olarak devam edeceğini duyurdu.

Acil durumlarda aranabilecek telefon numaraları şöyle: İdari İşler ve Temizlik sorumlusu Turgay Ufuk 05338268347. Ustabaşı Murat Kadan 0533 8262126, Su arıza Ahmet Timer 0533 8350845. Sağlık İşleri Sorumlusu Tarcan Bıkmaz 0533 8268345. Lefke Polis müdürlüğü 0392 728742.

Gönyeli Belediyesi bayram için hazırlıklarını yaptı.

Gönyeli Belediyesi de, bayram süresince belediye hizmetlerinin aksamaması için bir takım tedbirler aldı.

Bayram boyunca temizlik ve su gibi hizmetlerin tam verilmesi için önlemini alan belediye yetkilileri, sıkıntı yaşayan vatandaşların arayabileceği telefon numaralarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, idari konular için 0533 880 60 10, kanalizasyon için 0539 101 84 25, su sıkıntısı için 0542 851 13 01, zabıta için 0533 852 38 94 ve 0533 861 59 64, temizlik ve defin için 0533 858 13 52 ve 0533 862 58 80, sağlık şubesi için 0533 834 65 15, Yaşlılara Hizmet Birimi için 0533 825 31 99 numaralarının aranması istendi.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022, 09:07