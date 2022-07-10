Asiye neneyi sel aldı

Eskişehir, Bilecik ve Bursa'da etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bilecik’te sel sularına kapılan 70 yaşındaki Asiye Bikmen

hayatını kaybederken, oğlu ise yaralandı.

Eskişehir’de aniden bastıran sağanak günlük yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı.

Sağanak nedeniyle Eskişehir-Ankara çevre yolu ile cadde ve sokakta su birikintisi oluştu. Büyükdere Mahallesi ile Atatürk Bulvarında tıkanan rögarlar nedeniyle yollarda yoğun su birikintisi oluşurken bazı araçlar yolda kaldı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince suların tahliye edilmesi için çalışma yaptı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı. Alpu ilçesinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büğdüz Mahallesinde Ali Osman Çetinkaya’ya ait evi su bastı. Evdeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. AFAD ve jandarma ekiplerince evde hasar tespit çalışması yapılırken, Çetinkaya ailesi, akrabalarının yanına yerleştirildi. Bozan Mahallesinde ise tarlada bulunan barakanın çatısı uçtu. İlçenin bazı yollarında yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı. Bilecik kent merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok iş yerini su bastı. Yoğun suların dolduğu yollarda ise çok sayıda araç yolda kaldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi kavşağı, Çınarlar mevkisi ve İstasyon Mahallesi Söğüt Kavşağında yoğun su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar güçlükle ilerledi.

“Annesinin sele kapıldığı gören oğlu da suya atlamış”

Şiddetli yağmurun oluşturduğu sel suları, Asiye Bikmen’in oturduğu evin önünde bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu. Bu esnada Asiye Bikmen (70) suya kapılırken, annesinin suya kapıldığı gören oğlu Sinan Bikmen de hemen suya atladı. 500 metre ileride köylüler Asiye Bikmen'in cansız bedenine ulaşırken, oğlu da yaralı bir şekilde bulundu. Asiye Bikmen'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı oğlu da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Bursa’da da etkili oldu

Bursa genelinde etkisini gösteren fırtına ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yeniceköy Mahallesinde sürücüler zor anlar yaşadı, Mahmudiye Mahallesinde ise çöp konteynerleri suya kapıldı.

