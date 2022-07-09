‘Anam duymasın’

Evinde misafir olarak kaldığı adamın 14 bin TL’sini çalan Metin Yamaner, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapacağı esnada yakalandı. Merkezi Cezaevi’ne gönderilme talebi ile mahkemeye çıkarılan zanlı, yargıç tarafından söz verilince, “annem duymasın” şeklinde konuştu.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Fethi Mutlu, zanlının, 7 Temmuz 2022 tarihinde, misafir olarak bulunduğu A.A ait ev içerisinde, A.A’ya ait 14 bin TL para sirkat ettiğini söyledi. Zanlının, 8 Temmuz 2002 tarihinde, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yaptığı esnad tespit edildiğini belirten polis, sirkat edilen paranın 13 bin TL’sinin zanlı üzerinde bulunduğunu geriye kalan bin TL ile gemi bileti alıp yemek yediğinin belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın bittiğini bildiren polis, zanlının ülkemizde kaçak olduğunu belirtti ve Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

