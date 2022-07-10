Bir başka heyecan 

Ünlü sanatçı Hadise bu gece, Kıbrıs adasının en muhteşem oteli olan ve henüz resmi açılışı yapılmayan ‘Merit Royal Diamond’un ‘Karpaz Balo Salonunda’ sahne alacak.

Ultra lüks otelin 2 bin 500 metre karelik salonunda sahne alacak olan Hadise’nin konseri için tüm hazırlıklar tamamlanırken, rezervasyonların günler öncesinden kapandığı bildirildi.

Konser salonunda sadece ışık ve ses düzeni için 3.5 milyon Euro’nun üzerinde harcama yapıldığı öğrenildi.

Müzisyenleriyle birlikte adamıza gelen ünlü sanatçı, Merit Royal Dimond’un muhteşem balo salonunda konser veren ilk sanatçı olacak.

Merit Grubu’nun Kıbrıs’a kazandırdığı ultra lüks otelin resmi açılışının önümüzdeki haftalarda yapılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2022, 10:19